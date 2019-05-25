САП допросит Порошенко по делу о коррупции – СМИ

Петра Порошенко допросят в САП / Reuters

В июне может состоятся допрос экс-президента Петра Порошенко в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщает источник Українських Новин в САП, Порошенко допросят по делу из-за возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований было зарегистрировано заявление об отмывании Порошенко средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов, а также завладении телеканалом Прямой.