На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом

24 мая 2019, 16:35

Петр Порошенко входил в состав организованной преступной группы, считает бывший юрист Виктора Януковича.

Порошенко
Петра Порошенко обвинили в завладении телеканалом Прямой / Reuters

В Государственном бюро расследований зарегистрировано еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Соответствующий документ в ГБР подал бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом Прямой, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко", - написал Портнов на своем Telegram-канале.

  • Против Петра Порошенко подали заявления в ГБР t.me/PortnovUA
  • Против Петра Порошенко подали заявления в ГБР t.me/PortnovUA
  • Против Петра Порошенко подали заявления в ГБР t.me/PortnovUA
  • Против Петра Порошенко подали заявления в ГБР t.me/PortnovUA

Ранее на Порошенко подали первое заявление о преступлении - за корабли в Керченском проливе.

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Петр Порошенко ГБР Андрей Портнов телеканал Прямой
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