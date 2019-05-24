На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом

Петра Порошенко обвинили в завладении телеканалом Прямой / Reuters

В Государственном бюро расследований зарегистрировано еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Соответствующий документ в ГБР подал бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом Прямой, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко", - написал Портнов на своем Telegram-канале.

Ранее на Порошенко подали первое заявление о преступлении - за корабли в Керченском проливе.