"Оборудование приносили из дома": новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко

29 мая 2019, 11:49

Аренда оборудования - это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента работы президента.

Шимкив
Шимкив рассказал о секретной комнате Порошенко / Униан

В Украине разразился крупный скандал из-за так называемой секретной комнаты бывшего президента страны Петра Порошенко. Все началось с того, что 28 мая новоиспеченный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк продемонстрировал пустые стены ситуативной комнаты Администрации президента, из которой после смены власти исчезли серверы с секретной информацией.

Не та комната

Отметим, что в ответ на это, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что комната с исчезнувшими мониторами, которую показал Александр Данилюк, не имеет отношения к ситуативной комнате, поскольку она находится не в Администрации президента, а совершенно по другому адресу.

Оборудование арендовали

В свою очередь, Святослав Цеголко, экс-спикер бывшего президента Петра Порошенко, заявил, что техника исчезла из кабинета, поскольку ее арендовали за личные средства президента, и после окончания его каденции вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал Цеголко в Facebook.

Технику приносили из дома

Бывший заместитель главы АП Порошенко, Дмитрий Шимкив разъяснил ситуацию в Facebook утром 29 мая.

"Архитектура ситуативной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а, следовательно, исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно", - объяснил Шимкив.

Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ, Шимкив сказал следующее:

"Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуативной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование, переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", - отметил Шимкив.

Вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта Шимкив отказался комментировать.

"Это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе", - подчеркнул Шимкив.

Как в Белом доме

В ответ на длинное объяснение Шимкива, пользователи Сети вспомнили ему его интервью УП годичной давности,  в котором он расхваливал секретную комнату, и что гордится созданием комнаты в Администрации президента с инфраструктурой, как в Белом доме США.

Тогда Шимкив объяснил, как ситуационная комната функционирует:

"На многих различных экранах выводится информация. Вы сразу видите положение дел. Люди все обсуждают, а на экранах есть цифры, факты, оперативная информация и так далее. Это значительно увеличивает эффективность принятия решений... Может быть военный кабинет – это генштаб, министр обороны, глава СБУ".

Шимкив отметил, что комнату построили с нуля:

"И сеть, и защита, и обученные люди, и подготовка к кибератакам. Этого вообще не было".

По его словам, серверное оборудование собрано из нескольких источников:

"Очень часто говорят - а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку "железа". Я спрашиваю, а где это? И оно стоит в Укртелекоме. Вам надо? Нет. Мы пишем запрос и нам передают. Супер, сервер уже нашли", – рассказал Шимкив.

На вопрос, могут ли ее прослушать сотрудники СБУ или НАБУ, Шимкив отметил:

"Если включается определенный уровень оборудования, то невозможно снять звук".

Народ в шоке

А граждане в Сети недоумевают, как так – не нашлось денег на оборудование, и все пришлось по крупицам собирать из дамашней техники.

"Якось все виглядає фантастично... Автівки дорогі купляли, ремонти робили, компьютер з дому приносили", - пишет Larysa Svoiak.

"Приватне питання Петра Олексійовича буде в приватній компанії, або в приватному помешканні в приватному статусі. Статус Президента, та ще й у проекті державного безпекового значення – це інша історія. Дмитре, з кого Ви робите дурнів?", - уточнил Виталий Манько.

Пользователи Сети просят бывших чиновников определится, где все же правда, так как слова их совершенно не сходятся.

"Шановні, визначтеся, як саме брехати. Чи то за власні кошти однотуровий все придбав (хоч якісь письмові докази купівлі є?) і на виході захопив з собою (на кшталт улюбленого горнятка, не залишати ж його наспунику) чи в оренду брали, як каже Цеголко. А може передали з балансу інших державних структур, за державні же кошти раніше придбане обладнання.Хай би кондитер ще ПВО з собою захопив, теж за легендою за 'власні' кошти придбане", - подчеркнула Bozhena Lemberg.

Также у людей возникли вопросы, как сотрудникам АП разрешили занести свое оборудование.

"Более того, здание администрации, режимный объект! Без документов не только люди, но и вещи, предметы, не могут заносится/выносится! Надо взять за одно место руководителя ДУСа и через 3 минуты все станет известно/понятно!", - написал Gorg Luky.

"Главный девиз страны: "все вкрали", без апелляции", - кратко и емко ответил Andrii Bogomolov.

Напомним, ранее у Порошенко объяснили пропажу серверов в Администрации президента.

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Петр Порошенко администрация президента ситуативная комната Александр Турчинов Святослав Цеголко Александр Данилюк Дмитрий Шимкив
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