"Сон? Маразм?": у Порошенко объяснили пропажу серверов в Администрации президента

Турчинов утверждает, что Данилюк ошибся адресом / Фото: Facebook/Александр Турчинов

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что комната с исчезнувшими мониторами, которую показал Александр Данилюк, не имеет отношения к ситуативной комнате, поскольку она находится не в Администрации президента, а совершенно по другому адресу.

"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме", - написал Турчинов в Facebook.

В свою очередь экс-спикер бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что техника исчезла из кабинета, поскольку ее арендовали за личные средства Петра Порошенко и после окончания его каденции вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал Цеголко в Facebook.

Политолог Юрий Романенко высказал возмущение в связи с тем, что команда экс-президента заявляла о рекордных растратах на оборону, но не смогла обеспечить техникой секретные объекты воюющей страны.

"Вдумайтесь, каждый день орали, как на оборону миллиарды тратят, но за пять с*ка лет не смогли поставить за госбюджетные средства серверы и телевизоры, потому арендовали технику, платили еще бабло кому-то налево ( там, в АП, теперь пусть проверят, кому платили и за что), чтобы потом серваки с секретной информацией отдать назад. Сон? Маразм? Нет, самые "успешные патриоты", - написал Романенко в своем канале в Telegram.

Следует отметить, что экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко Дмитрий Шимкив в интервью СМИ ранее утверждал, что инфраструктура ситуативной комнаты АП находится на уровне Белого дома в США.

Напомним, назначенный накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк показал пустые стены ситуативной комнаты АП, из которой после смены власти исчезли серверы с секретной информацией.