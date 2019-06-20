Почему Зеленский начинает походить на Порошенко с бодуна и чем это грозит Украине

Игорь Лесев

Писатель, публицист

20 июня 2019, 08:36

Зеленский сейчас - это царь Федор I Иванович, при котором состоялся ушлый парень Борис Годунов. Закончилось это для Руси все печально. Поэтому, хочется уже сейчас понимать, кто метит в местные Годуновы. А метят, похоже, все.

Репортеры Bild Пол Ронхаймер (слева) и Джулиан Ропке берут интервью у Владимира с Зеленского
Репортеры Bild Пол Ронхаймер (слева) и Джулиан Ропке берут интервью у Владимира Зеленского / Bild

Кто такой мистер Зеленский по-маленькому сантиметрику прорисовывается. Прощупывается. Это не загадочный мистер Рипли. И не Джо Блэк, с которым предлагают познакомиться.

Зеленский позер и продолжает играть роль президента. И, похоже, он входит во вкус. Все эти встречи, рауты, переговоры, заглядывания в рот, бесконечные интервью и свет софитов. Знаете, это такой высокобюджетный сериал от HBO, где у тебя главная роль, а стартовый рейтинг на IMDb превышает 9 баллов. Это мечта любого тщеславного актера. И Зеленский получил свою главную роль.

Но это его сказка. А проблема большинства из нас, что мы не играем в этом сериале. И, соответственно, не харчуемся из кассы HBO, которая совпадает с госбюджетом Украины. Нам пока что только по приколу. Потому что жизнь инертна. До некоторых доходит, что что-то поменялось, только когда он окажется в СИЗО или стал вдруг гражданином ЛНР.

Зеленский очень классный актер. Вот реально голливудский уровень, без стеба. То, чего не хватало Петру Алексеевичу. Вечно поддатому паяцу из винницкого ТЮЗа.

Но у Зеленского нет своего видения большинства проблем. Очень сложных проблем. Напомню, Зеленский президентствует не в Голландии, и не в Исландии. Там актера бы переварили. Хотя бы за счет устоявшейся политической системы.

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А у нас картина следующая. По улицам ходят толпы абсолютно патерналистических, иррациональных и умственно ограниченных людей. Последнее – не оскорбление. В стране почти 2 миллиона человек, которым требуется помощь психиатров. Статистика Минздрава. Это раз. А еще Украина – самая нечитающая страна Европы. Это два. Вот в такой стране Зеленский президент.

Президент, от которого миллионы ждут ПОНИМАНИЯ и ВИДЕНИЕ самых разных сложных ситуаций. А у Зеленского нет ничего своего. Он только талантливый репродуктор.

Зеленский точно также мог бы возглавить какое-то авиационное КБ с генеральной задачей создать, скажем, истребитель 5-го поколения. Если бы снимали кино по этой теме, уверен, Зеленский был бы великолепен.

Первое совещание. Седовласые конструкторы, инженеры, техники. На столе какие-то чертежи. Люди употребляют полушёпотом непонятную зрителю терминологию. И тут появляется в кадре главный герой – Владимир Зеленский. Он в джинсах и белой рубашке с подкатанными до локтей рукавами. Зеленский отказывается сесть в кресло председательствующего, а вместо него плюхается на лестницу. Открывает бутылочку пива и начинает планерку:

- Пацаны. Страна, сами понимаете, в какой ситуации. Это уже предел. Все. Нижняя планка. Нам нужен этот чертов истребитель. Ну-же-н! И мы его построим. Сначала начертим, а потом построим. Обгоним американцев, русских, у кого еще там эти истребители? И построим самый лучший в мире. Я так сказал, а значит так будет! За работу, товарищи/господа/панове.

Все что Зеленский озвучивает в эти дни, выглядит именно так. Абстрактный абсурд, который часто противоречит его же предыдущим высказываниям.

Вот возьмем тему Донбасса. Мы за мир, тут стрелять нельзя, но нет, никто не говорил, что нельзя, в ответ можно, нормандский формат, минский формат, дайте больше санкций против России, Крым – это Украина, я люблю Крым, там уникальная природа, Минск нужно выполнять, но никаких прямых переговоров с сепаратистами, давайте обменяем пленных "15" на "15", можно "10" на "10"...

Риторика Зеленского – это такой Порошенко с бодуна, который пытается похмелиться сырой водой и не понимает, почему его не попускает. Пока все это канает, потому что у всех нас выбора все равно нет. Мы ждем осени или когда там досрочные, формирование правительства и подсчет цыплят.

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Но аналогию с Зеленским уже можно проводить. Это такой себе царь Федор I Иванович. Был такой на Руси сразу после смерти Ивана Грозного с его опричниной. А при Федоре состоялся ушлый парень Борис Годунов, который де-факто и перетянул на себя все царствование. Закончилось, кстати, для Руси тогда все печально. Фактически развалом государства и внешней интервенцией. В общем, смутное время.

Поэтому, хочется уже сейчас понимать, кто метит в местные Годуновы. А метят, как я понимаю, практически все. Ведь это же идеальнейший продукт. Тщеславный президент-позер, всенародный любимец (пока еще) с зашкаливающей некомпетентностью и отсутствием собственной позиции по всем ключевым проблемам страны. Зеленский сам требует папика. Или папиков. Тут тоже вырисовывается аналогия с семибоярщиной все из того же исторического периода.

И куда эти годуновы заведут страну – вопрос не праздный для всех нас, кто здесь живет не по приколу.

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Владимир Зеленский Игорь Лесев новости Украины
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