Главный штамп о Великой Отечественной войне и ошибка Менделеева

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

22 июня 2019, 09:52

Великая Отечественная война поставившая на грань существования некогда великое государство.

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22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны всей своей мощью обрушилась на мирно спящий и не ожидавший такой подлости и коварства советский народ. Разбойничье нападение, невиданное по своему цинизму и вероломству.

Примерно так выглядит самый распространённый и не лишённый лукавства штамп о начале Великой Отечественной войны. И что удивительно – он настолько живуч, как грибок, произрастающий в благоприятной среде, что искоренить или опровергнуть его не удаётся вот уже на протяжении нескольких десятилетий. И это несмотря на массу материалов, опирающихся на альтернативную, отличающуюся от выпестованной большевистской пропагандой, концепцию. Обывателя, впитавшего советские идеологемы, уже невозможно переубедить в том, что события той поры развивались по несколько другому сценарию.

Многие ли сейчас верят в то, что идеологом и сценаристом Второй мировой войны, как предвестницы мировой революции, явился Иосиф Сталин с кликой своих единомышленников. А взлелеянный им гитлеровский режим, исторической миссией которого являлось развязывание большой войны в Европе, в какой-то момент вышел из-под контроля и сумел упредить своего творца, напав на него первым. Кстати, вопреки расхожему утверждению, советское руководство, хотя всего за полтора часа до начала боевых действий, но получило официальное уведомление от германской стороны вместе с пакетом документов, оправдывавших агрессию.                                                               

Читайте такжеСпустя 66 лет после смерти Сталина у руля стоит его уменьшенная копияСталин и его окружение накануне войны были убеждены в несокрушимости Красной Армии, боевая мощь которой не только намного превосходила объединённые силы Германии и её союзников, но и была сопоставима, если не считать Военно-морской флот, с мощью всех вместе взятых армий мира. Вооружённые силы Советского Союза имели к тому времени более 117 тысяч пушек и миномётов, почти 26 тысяч танков и более 24 тысяч самолётов. Причём половина этого чудовищного арсенала была сосредоточена на западных границах вдоль линии соприкосновения с потенциальным противником. Военная доктрина той поры предполагала ведение исключительно наступательных действий (малой кровью и на чужой территории), поэтому в Москве не особенно заморачивались вопросами оборонного характера, опираясь на стратегию сокрушительного превентивного удара.

Гитлер, в свою очередь, хорошо понимал, что столкновение с СССР – только вопрос времени, поэтому по его указанию в недрах Генерального штаба была разработана и 18 декабря 1940 года подписана Директива № 21, больше известная под названием план "Барбаросса". Согласно этому документу Германия должна была напасть на СССР в середине мая 1941 мая и за четыре месяца активных наступательных действий захватить практически всю его европейскую часть.

Одним из крупнейших просчётов Гитлера накануне войны считают не продиктованную особой необходимостью активизацию боевых действий в Югославии, Греции и Северной Африке, что потребовало отвлечения значительных сил и, соответственно, переноса более чем на месяц запланированной даты вторжения на территорию СССР. Если бы не это, то шансы на осуществление плана "Барбаросса" были бы значительно выше, учитывая, что Красная Армия к тому времени ещё не завершила развёртывание первого наступательного эшелона.

Читайте такжеКрымский прецедент: Путин повторяет ошибку СталинаПодвела Гитлера и союзная Япония, которая, вопреки заверениям, так и не выступила против СССР, увязнув в Юго-Восточной Азии и на Тихоокеанском театре в противостоянии с США. Тем самым японцы буквально спасли Красную Армию от полного разгрома в начальный период войны, поскольку в критический момент Сталин получил возможность перебросить боеспособные дивизии с Дальнего Востока и Сибири на самые ответственные участки фронта, в первую очередь под Москвой.

И, конечно же, едва ли не решающим фактором, давшем шанс выстоять, явился Лендлиз – бесценная материальная помощь, которую оказывали страны-союзницы, в основном США. Всего за годы войны Советский Союз получил более 17,5 миллионов тонн вооружений и продукции военного и гражданского назначения. Подробный, многостраничный, потрясающий воображение доклад о Лендлизе можно найти в интернете.

В конце концов война, благодаря усилиям стран антигитлеровской коалиции, закончилась поражением Германии в мае 1945 года. Однако, несмотря на то, что СССР считается победившей стороной, больше всех в войне пострадал именно советский народ, три четверти продуктивного мужского населения которого либо сгинули в этой гигантской мясорубке, либо вернулись с полей сражений инвалидами. Астрономическими величинами исчисляются экономические и материальные потери, не поддаётся учёту психологический дискомфорт – ведь четыре долгих года весь народ жил в голоде и холоде, испытывая постоянный прессинг от состояния страха и неопределённости. Вот такая она – Великая Отечественная война, потрясшая основы и поставившая на грань существования некогда великое государство.

Великий учёный Дмитрий Иванович Менделеев – создатель периодической таблицы химических элементов, который был также видным экономистом и социологом, в начале 1900-х годов приступил к созданию фундаментального труда "К познанию России", в котором всесторонне проанализировал перспективы экономического развития и демографическую ситуацию в Российской Империи.

Читайте такжеПутин копирует позднего СталинаСчитая, что существовавший в его время ежегодный прирост населения в 1,5% сохранится довольно долго, Менделеев спрогнозировал, что к 2000 году её население (в границах будущего СССР плюс Финляндия и большая часть Польши, но без Западной Украины) достигнет 594 миллионов человек. Менделеев не был ясновидящим и не мог знать, какие потрясения ждут его государство на протяжении последующих 50 лет – именно поэтому сейчас, вопреки его прогнозам, эти регионы по самым оптимистическим подсчётам населяет не более 300 миллионов.  

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война СССР ВОВ Иосиф Сталин Адольф Гитлер
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