Мост между Москвой и Киевом, или Зачем Нетаньяху прилетел в Украину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский

Визит премьер-министра Израиля в Украину полностью снимает все пугалки порохолюбов, что вот, мол, без гениальнейшего дипломата всех времен ПАПа Украина окажется в международной изоляции. Как ни крути, а Биньямин Нетаньяху — топ-политик, об этом говорит график его встреч — Трамп, Путин и прочие. И если такой политик сам прибывает в Украину, пусть и с раздраженной женой, то это безусловно признание.

В чем подвох, спросите?

Партия Нетаньяху Ликуд участвует в досрочных парламентских выборах, от успеха на которых зависит сохранение им поста премьер-министра. Понятно, что он действует в интересах своих избирателей, которых, надо полагать, привлекает усиление геополитической роли Израиля, что и побудило Нетаньяху выступить в роли посредника между Украиной, РФ и США.

Но понятно также, что избирателей Нетаньяху явно заинтересовала декларируемая Владимиром Зеленским открытость международному бизнесу. Израиль, как, впрочем, и арабский мир, никогда не скрывал, что его очень интересуют украинские земли. Если, не дай Бог, ценой за посредничество Израиля станут некие преференции в покупке нашей земли, то это беда. А вот если планируется нечто вроде аукциона — совсем другое дело.

В любом случае, нам есть чему учиться у Израиля. Прежде всего, тому, что мировая значимость страны зависит не только от площади, численности населения, даже природных ископаемых и ВВП. Важнее наличие у граждан идейных принципов и готовность их защищать любой ценой.

Ну а насчет рынка товаров и передовых технологий, прежде всего, в оборонной сфере — тут и говорить нечего: надо перенимать, осваивать и применять.