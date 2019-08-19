"Страна начала развиваться вдвое быстрее": о чем Нетаньяху договорился с Зеленским

19 августа 2019, 14:15

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим на следующей неделе.

Нетаньяху, Зеленский
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль / president.gov.ua

19 августа, в понедельник, в рамках визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киеве были подписаны некоторые соглашения между двумя государствами.  Кроме того, Владимира Зеленского пригласили в Израиль.

По информации, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

"Мы детально обговорили наши двусторонние отношения. Мы начали с вопросов, которые наши израильские друзья знают лучше, - войны и безопасности... Нам есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах обороны", - сказал Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Израиль остается надежным партнером Украины.

Президент Украины также напомнил, что товарооборот между странами превышает 1 миллиард долларов, при этом он выразил надежду, что эта цифра возрастет в ближайшее время, когда будет ратифицировано Соглашение о свободной торговле. 

Кроме того, Украина и Израиль договорились расширить торговое соглашение, а также решить некоторые существующие проблемы. 

Читайте также"Мацы не было просто": В Сети рассвирепели от бросившей каравай оземь жены премьера Израиля"Граждане обоих государств должны пользоваться плюсами безвизового режима, а граждане Украины не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим на следующей неделе, добавив, что если даже это не случится на следующей неделе, то произойдет очень скоро. 

"Со времени, когда вас избрали, страна начала развиваться вдвое быстрее...", -  подчеркнул Нетаньяху.

Отметим, трансляцию встречи вел Офис президента в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался с пары скандальных инцидентов.

В ночь на понедельник в самолете компании Эль-Аль, в котором чиновник направлялся в Киев, его супруга Сара сперва распекла командира воздушного судна за то, что он не поприветствовал ее положенным образом при посадке в лайнер.

А когда супруги Нетанияху сошли с трапа в киевском аэропорту, их приветствовали три девушки по традиционному украинскому обряду – с караваем и солью. Израильский супруг, уже знакомый с таким ритуалом, немного полакомился, а вот его супруга Сара побрезговала и швырнула ломтик просто на землю.

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