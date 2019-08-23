Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко

Михаил Подоляк

политтехнолог

23 августа 2019, 07:36

Сплошные понты все пять лет привели к тому, что нас перестали замечать в мире

Макрон, Трамп
Макрон и Трамп за спиной Украины договариваются о будущем России / Reuters

РФ опять почти удалось вернуться в глобальный "клуб больших пацанов" (G7). И? У больших ребят большие игры. Француз профессионально отлебезил; американец просчитал возможные доходности; немка показала, кто на самом хозяин в доме; англичан традиционно поиздевался над россиянами. И только мы опять демонстрируем безупречное унылое поведение неудачников.

Останавливаемся уже. Получаем по морде. Льём на голову ушаты безобразно холодной воды. И заканчиваем истерить. Достал уже это провинциальный ура-патриотизм, где только однотипные пустопорожние заявления. Реальная политика - это всегда больно. Потому что это всегда про чужие интересы. В которых тебя нет. Или про твои интересы, если, конечно, ты можешь их доказать и защитить. По РФ все и всем давно понятно. Страна абсолютно агрессивна в регионе и постоянно на кого-то нападает. Потому что ей только такое под силу - не внутреннее созидание, не комфортизация жизни собственных граждан, не резкое расширение внешней торговли инновационным продуктом, но банальный экспансионизм, захват территорий у более слабых/мелких, провокации и обустройство полигонов...

Читайте такжеВозвращение России в G8: Зеркаль рассказала, о чем "торгуются" Трамп, Макрон и ПутинИ тем не менее, РФ настойчиво, системно и прагматично продавала себя на внешних рынках. Доказывала западным странам, что есть ваши интересы и есть наши интересы. Разменивала эти интересы. Вкладывала существенные деньги в разные виды пропаганды, в тотальную скупку жадных лоббистов и не менее жадных местных политиков, в создание различных уличных движений и кризисов. Запад же, особенно Францию и Германию, интересует исключительно тщеславие и деньги. РФ именно это и давала им.

Мы же все пять лет упорно вели не реальную политику (интересы в обмен на интересы), а строго виртуальную. Сами себе придумывали мифы, оправдания, сказки. Мы ходили в однотипных костюмчиках и тупо выпрашивали похвалу, деньги, "посидеть рядом за столом". Делали грозные бумажные заявления. Которые слышали только сами. Но в этом не было никакого прагматизма и мы не предлагали что-то взамен. Мы топтались на месте и скучно ныли.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхСегодня нам больно (после заявлений Трампа и ru-твита Макрона). Нас вывели за скобки. Нас вообще игнорируют. Впрочем, не только нас. Игнорируют избитую российскую оппозицию, демонстративное попрание прав человека, собственно войну на Донбассе, отъем чужих территорий, убийства/отравления ru-диссидентов на чужих территориях. Но это их интересы и их прагматизм. Наши интересы - это наши интересы. И они требовали системной информационной работы на внешних рынках, жесткой работы наших дипведомств и внятной экономики.

Мы должны были стать привлекательной страной для глобальных инвестиций, где можно прозрачно зарабатывать. Но стали страной, где можно идеально только контрабандить. Все пять лет - сплошные понты. И вот опять понеслось ультра-патриотическое нытьё - "а давайте оскорбим Макрона и Трампа?" Что получить-то хотим? Не пора ли уже возвращаться в реальную политику?

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Россия США Франция Дональд Трамп Эммануэль Макрон Михаил Подоляк Украина
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