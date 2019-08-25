Запад сделал лучший подарок Украине на День Независимости

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 августа 2019, 07:17

Изоляция Путина не исчезла и не исчезнет, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Владимира Путина не вернут в G-7 / Reuters

Информация о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон якобы договорились о приглашении президента России Владимира Путина на саммит Большой семерки в следующем году, получила серьезный политический и общественный резонанс. Сейчас уже ясно, что даже если на саммите Группы семи, который 24 августа начинает работать во французском Биаррице, и будут обсуждать вопрос о Путине, то не о том, как его возвращать, а о том, почему его нельзя возвращать. И это - лучший подарок Украине ко Дню Независимости. Потому что чем дольше будет продолжаться политическая изоляция России и ее лидера, тем более в Украине шансов не быть втянутой в новый гибридный конфликт с Кремлем, не потерять новые территории и даже приблизиться к возможности восстановления своей территориальной целостности.

Само предположение о том, что Путин, которого фактически исключили из "Группы восьми" после аннексии Крыма, может быть снова приглашен в престижный клуб, заставило западных политиков вспомнить об Украине и кризис, к которой привело российское вторжение. Ведущие мировые политики, среди которых были и участники сегодняшнего саммита в Биаррице, заявили о том, что без урегулирования ситуации в Украине ни о каком приглашение Путина и речи быть не может. О том, что восстановление нормальных отношений с Кремлем зависит от ситуации в Украине, отметили и во французском внешнеполитическом ведомстве. А в Белом доме отметили, что о возвращении в клуб должна просить сама Россия. Это похоже на насмешку над Владимиром Путиным, который наверняка не собирается ни о чем просить западных лидеров.

Об Украине не забыли и от нее "не устали"

Читайте такжеВозвращение России в G8: Зеркаль рассказала, о чем "торгуются" Трамп, Макрон и ПутинПоэтому вопрос о возвращении к формату "Группы восьми", убежден, оказалось закрытым. А вот украинский вопрос, наоборот, оказался куда более важным и теперь наверняка может стать непубличной темой переговоров в Биаррице. Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные консультации с некоторыми его участниками - и уже сам факт интереса западных политиков к таким переговорам доказывает, что об Украине не забыли и от нее "не устали".

Потому что украинский кризис - это не просто вопрос территориальной целостности одного из государств на востоке Европы. Это еще и вопрос уважения к международному праву, нарушенного Россией после аннексии Крыма. И это вопрос жизни и смерти людей, которые стали заложниками войны в Донбассе. Может ли лидер страны, которая начала эту войну, быть равноправным партнером руководителей стран цивилизованного мира - это риторический вопрос. Конечно, не может. И дискуссия вокруг возможного приглашения президента России на саммит "семерки" это снова доказала.

Читайте такжеУкраина в опасности - Путин перестал бояться санкцийНо есть и другие вопросы, отнюдь не риторические. Есть ли у Запада возможности покончить с украинским кризисом, усилить давление на Россию, добиться прекращения войны на Донбассе и отказа Москвы от аннексии Крыма? А если таких возможностей нет, как должны строиться отношения западных стран и России, западных стран и Украины? Может ли Запад продолжать общаться с Путиным, словно ничего серьезного больше не происходит? Готовы ли западные страны продолжать поддерживать Украину и способствовать ее евроатлантической и европейской интеграции даже если ее территориальная целостность в ближайшее время не будет восстановлена? Какой должна быть цена заморозки конфликта на Донбассе и может ли стать украинский суверенитет разменной монетой в вопросе прекращения боевых действий?

Конечно, сегодня в Биаррице мы не получим ответы на все эти вопросы. Однако стоит обратить внимание на то, что на французском курорте, который, как известно, является любимым городом Владимира Путина и его семьи, самого российского лидера не будет. Хотя и в прошлом году президент США Дональд Трамп также говорил, что хотел бы видеть Россию в "Группе семи". Однако Путина не пригласили во Францию, не пригласят и на следующий саммит в Соединенные Штаты. А это значит, что западные лидеры будут продолжать искать выход из той ловушки, в которой и Украина, и цивилизованный мир оказались после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Искать без Путина.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Донбасс США Крым Франция Виталий Портников Владимир Зеленский Большая семерка Дональд Трамп Владимир Путин Большая Восьмерка Украина
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