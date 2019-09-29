Эпоха путинского застоя кончается вместе с Путиным

Путин и его окружение - отработанный пар

Умер Марк Захаров - один из последних знаменитых шестидесятников. Его поколение пришло к власти и заняло командные высоты во всех общественных сферах еще во времена Перестройки. Горбачев, Ельцин, Черномырдин, как и Захаров, родились в тридцатые годы и сформировались под влиянием хрущевской оттепели. Шестидесятники были не чужды идеализму и даже иногда наивны и прекраснодушны. В 90-е они стали рыночниками и прагматиками, но до конца выдавить из себя идеалистов, большинству не удалось.

В начале нулевых вместе с Путиным к власти пришли семидесятники, родившиеся в 50-е – первой половине 60-х и начавшие социальную жизнь во времена брежневского застоя. Среди них было немало жестких циничных людей, начисто лишенных идеалов и каких-то представлений о порядочности.

Читайте такжеПутин смертельно надоел россиянамЛюдям свойственно ностальгировать по утерянной молодости. Придя к власти, российские руководители подсознательно пытались вернуть страну в состояние, которое застали во времена юности: Горбачев - в оттепель, Путин - в застой.

Сейчас на пороге власти нетерпеливо топчется новое поколение родившихся в семидесятых и начавших социальную жизнь при Горбачеве-Ельцине. Это поколение Навального.

Читайте такжеГлавный кремлянин окончательно убедился в ненависти к себеПутинские "гуру" - в основном шестидесятники-расстриги. Все эти Прохановы, Кургиняны, Дугины, Жириновские, Зюгановы - отработанный пар, уходящая натура. В поколении тридцати-сорокалетних у Кремля ручных "властителей дум" нет. Большинство заметных фигур в нем настроены явно оппозиционно.

Со временем это поколение неизбежно придет к власти. Тогда путинский застой закончится, а российская история вновь перейдет к оттепельно-реформаторской части своего цикла.