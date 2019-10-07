У Украины есть три варианта гарантировать себе безопасность

У Украины есть все для того, чтобы восстановить свой ядерный потенциал

США и Россия вышли из ДРСМД каждая по своим мотивам. Ракеты средней дальности запретили потому, что против них не было средств борьбы. Это оружие было решающим: кто первый применил, тот и победил.

Теперь этот договор развалили, и каждый клепает эти ракеты. Но у Штатов есть преимущество – деньги. Сегодня они готовы вкладывать 500 миллиардов долларов в разработку и дальнейшее производство ракет средней и малой дальности. Что может этому противопоставить Россия, сказать сложно. Одна ракета Калибр, которую они переставят с корабля на сушу, не решит ситуацию в противостоянии с США.

Вообще, мир становится многополярным. Гегемония Соединенных Штатов благодаря Дональду Трампу фактически превратилась в руину, как Древняя Греция. Штаты в этом отношении, можно сказать, пали. Поэтому каждый начинает решать свои проблемы безопасности сам. То есть каждая империя начинает защищать себя сама.

Поэтому Украина может начать восстановление своего ядерного потенциала. Потому что у нас есть полный цикл ракетостроения, у нас есть собственный уран. Нам нужно только построить обогатительную фабрику и начать обогащение урана. Так мы сможем получить ядерный заряд.

Читайте такжеОтказ Украины от ядерного оружия: вскрылась интересная детальДа, это потребует значительных капиталовложений, но это – вопрос безопасности, вопрос политики государства. Если мы опираемся на систему внутренней безопасности, надо начинать этим заниматься, ничего невозможного нет.

Если мы опираемся на систему внешней безопасности (коллективной безопасности, например, партнерство с НАТО или создание "восточного НАТО"), то это другое дело.

Вопрос о "восточном НАТО" был поднят США весной и в начале лета текущего года. Но, к сожалению, президент Зеленский и его команда опять похоронили эту идею.

У нас существует совместная украинско-польско-литовская бригада, над ней есть оперативный штаб. Эта бригада существует уже более пяти лет, батальон перерос в бригаду. Главный козырь этого военного союза в том, что уже все боевые уставы адаптированы, а организация взаимодействия войск трех стран уже отработана, хоть и на уровне бригады. Мы уже проводили совместные учения. Поэтому фактически у нас готов новый военный союз. Если мы добавим к нему еще и политическую составляющую, то это будет то, о чем иногда говорят политики – Балтийско-черноморский союз: Польша, Украина и Литва. Это может стать новой системой коллективной безопасности Украины.

Читайте такжеПутин готовит вторжение в Украину на 2020 годНо опять-таки это вопрос политики. Это то, чего мы ждем от нашего президента – чтобы он вышел и сказал: мы будем двигаться так, так и так, а систему безопасности будем строить таким-то образом. Но пока, прочтя программу правительства, у меня такое впечатление, что это партсобрание, где нет ничего, кроме лозунгов – ни одного конкретного шага, ни одной конкретной мысли.

Если мы в конечном итоге мы услышим от президента стратегию, куда мы движемся и как, тогда мы будем понимать. А пока мы можем только моделировать варианты.