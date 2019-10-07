  1. Главная
  3. Мнения

У Украины есть три варианта гарантировать себе безопасность

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

7 октября 2019, 06:56

Мы можем вступить в НАТО, восстановить ядерное оружие или развивать новый формат с Польшей, Украиной и Литвой.

У Украины есть все для того, чтобы восстановить свой ядерный потенциал
У Украины есть все для того, чтобы восстановить свой ядерный потенциал

США и Россия вышли из ДРСМД каждая по своим мотивам. Ракеты средней дальности запретили потому, что против них не было средств борьбы. Это оружие было решающим: кто первый применил, тот и победил.

Теперь этот договор развалили, и каждый клепает эти ракеты. Но у Штатов есть преимущество – деньги. Сегодня они готовы вкладывать 500 миллиардов долларов в разработку и дальнейшее производство ракет средней и малой дальности. Что может этому противопоставить Россия, сказать сложно. Одна ракета Калибр, которую они переставят с корабля на сушу, не решит ситуацию в противостоянии с США.

Вообще, мир становится многополярным. Гегемония Соединенных Штатов благодаря Дональду Трампу фактически превратилась в руину, как Древняя Греция. Штаты в этом отношении, можно сказать, пали. Поэтому каждый начинает решать свои проблемы безопасности сам. То есть каждая империя начинает защищать себя сама.

Поэтому Украина может начать восстановление своего ядерного потенциала. Потому что у нас есть полный цикл ракетостроения, у нас есть собственный уран. Нам нужно только построить обогатительную фабрику и начать обогащение урана. Так мы сможем получить ядерный заряд.

Читайте такжеОтказ Украины от ядерного оружия: вскрылась интересная детальДа, это потребует значительных капиталовложений, но это – вопрос безопасности, вопрос политики государства. Если мы опираемся на систему внутренней безопасности, надо начинать этим заниматься, ничего невозможного нет.

Если мы опираемся на систему внешней безопасности (коллективной безопасности, например, партнерство с НАТО или создание "восточного НАТО"), то это другое дело.

Вопрос о "восточном НАТО" был поднят США весной и в начале лета текущего года. Но, к сожалению, президент Зеленский и его команда опять похоронили эту идею.

У нас существует совместная украинско-польско-литовская бригада, над ней есть оперативный штаб. Эта бригада существует уже более пяти лет, батальон перерос в бригаду. Главный козырь этого военного союза в том, что уже все боевые уставы адаптированы, а организация взаимодействия войск трех стран уже отработана, хоть и на уровне бригады. Мы уже проводили совместные учения. Поэтому фактически у нас готов новый военный союз. Если мы добавим к нему еще и политическую составляющую, то это будет то, о чем иногда говорят политики – Балтийско-черноморский союз: Польша, Украина и Литва. Это может стать новой системой коллективной безопасности Украины.

Читайте такжеПутин готовит вторжение в Украину на 2020 годНо опять-таки это вопрос политики. Это то, чего мы ждем от нашего президента – чтобы он вышел и сказал: мы будем двигаться так, так и так, а систему безопасности будем строить таким-то образом. Но пока, прочтя программу правительства, у меня такое впечатление, что это партсобрание, где нет ничего, кроме лозунгов – ни одного конкретного шага, ни одной конкретной мысли.

Если мы в конечном итоге мы услышим от президента стратегию, куда мы движемся и как, тогда мы будем понимать. А пока мы можем только моделировать варианты.

НАТО США Литва Польша ядерное оружие ядерное вооружение Олег Жданов Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:39
"Еле движется дед Кабай": в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами
07:15
Олег Жданов: Донбасс – это хвост, за который Россия будет держать собаку, дабы та не кусалась
06:59
Импичмент Трампа: Украина может создать совместный со Штатами следственный комитет
06:56
У Украины есть три варианта гарантировать себе безопасность мнение
06:33
Скоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина
06:05
Ходячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры Видео
05:32
Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото Фото Видео
05:08
День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках Фото
04:40
Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые
04:11
Эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ Видео
03:27
От стрижки и окрашивания до маникюра с массажем: астролог назвала важные даты в октябре 2019 Видео
02:44
Топ-5 хобби: на что готовы тратить деньги украинцы Видео
02:09
Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти
01:22
В Саратове хакеры транслировали порно на всех плазмах аэропорта
00:49
Вкусно и дешево: Киев попал в рейтинг лучших гастро-городов Европы
00:17
7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщин Видео
06 октября, воскресенье
23:55
"Филарета используют вслепую": в митингах против ПЦУ заметили "руку Москвы" Видео
23:26
"Набор деклараций и фантазий": экс-министр предрек провал программы Кабмина Видео
22:59
Особый статус Донбасса: Разумков поставил точку в вопросе о "красных линиях" Видео
22:52
Анастасия Заворотнюк умерла: появились новые факты за и против Фото
22:23
Деньги в чужом кармане: Трамп подсчитал заработок сына Байдена в Burisma Видео
21:52
Скандал из-за лайка: МИД Турции заставил объясниться дипломата США
21:10
Таксист отказался везти Порошенко с "вече" на Майдане: курьезное видео Видео
21:00
Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:50
"Мастер договорняка": эксперт объяснил, за что Порошенко заслужил Оскар Видео
20:28
На Житомирщине ГБР задержало полицейского, который продавал наркотики Фото
19:56
"Нет – союзу с агрессором": в Минске митингующие порвали портрет Путина Фото
19:25
"Земля - стекловатой": умер сенатор РФ, призывавший наносить точечные удары по Украине
18:57
Стала известна причина смерти актрисы Куклиной Видео
18:27
Путин тремя словами оценил положение Зеленского
18:03
На Виннитчине молодая продавщица повесилась из-за недостачи в кассе Видео
17:56
"Паша, идите на хер": Климкина пропесочили в Сети и ткнули носом в "формулу Штайнмайера" Видео
17:29
Услышали украинскую речь: в Польше до полусмерти избили двоих заробитчан
17:10
"Езжай в свою Украину!": всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника в Китае
17:00
"Кто-то очень перепуганный": Богдан показал, как "вече" в Киеве собирали за деньги Фото Видео
16:47
Умер Джинджер Бейкер: чем запомнился легендарный барабанщик Cream Видео
16:30
Жгли сидения и швыряли петарды: в полиции рассказали о беспределе фанатов на матче под Одессой Видео
16:06
"Мы с вами попрощаемся": Билецкий унизил Порошенко за кулисами ток-шоу Видео
15:51
В Днепре треснуло общежитие: все подробности инцидента Фото Видео
15:40
Импичмент Трампа: Зеленский нашел отмазку для коллеги из Штатов Видео
15:30
"Носатый придурок, го*но, надеру задницу": Беринчик вызвал на бой американских боксеров Фото Видео
14:49
"Дякуны, кто против мира – на фронт": в Киеве собралось "вече" из-за "формулы Штайнмайера" - видео Видео
14:17
Стрельба в Канзас-Сити: много погибших и раненых
13:47
В День учителя Зеленский признался, какие школьные навыки помогли ему стать президентом Видео
13:37
"Политическое животное" нашли в Лондоне: Джулиани дал Луценко погоняло
13:07
Потепление в Украине будет: синоптик предупредила о снеге в Киеве Видео
13:06
"Паталогический лжец": Байден отвесил Трампу "щедрый" комплимент Видео
13:00
Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: кастинг с Олегом Винником Видео
12:51
"Сказочная зима!": снег в Буковеле восхитил туристов Фото Видео
12:26
Зеленский цензурит пародии на себя Квартала 95 – признание Елены Кравец Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять