"Нужно ядерное оружие": Турчинов сделал громкое заявление о камбэке России в G8

Александр Турчинов отреагировал на возрождение большой восьмерки / УНИАН

21 августа, в среду, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который ранее припугнул РФ ракетами, заявил, что возвращение России в международный формат стран Большой семерки (G7) окончательно похоронит систему коллективной безопасности в мире.

"Вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегические партнеры Украины, обсуждают возвращение империи зла, которая вновь возродилась, к участию в саммитах стран "Большой семерки"!

Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и пересмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Отметим, в комментариях под сообщением люди посоветовали Турчинову лично Трампу и Макрону написать.

"Ви би сказали це особисто Макрону і Трампу!!! Вони ж ваші пости у фейсбуку, певно, не читають. А так, це порожній вихлоп в нікуди. Тут у фейсбуку і так всі про все це знають", - сказал Михаил Цуканов.

"Захід втомився від нас. Бізнес-кола Європи не розуміють "чому вони повинні нести втрати заради якоїсь України"?! Це звичайні закони капіталізму. Ви, як колишній ідеолог обкому ВЛКСМ, повинні це чітко знати. Ми для Європи-як геморрой. Гнійний. Невже за 5 років ще незрозуміло?", - сказал Олег Попов.

"Нам потрібна ядерна зброя!", - подчеркнул в комментариях под сообщением Турчинова Олег Петровский.

Напомним:

21 августа пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнесся к идее возрождения формата G8 настороженно.

"Там много других членов Восьмерки. Мы знаем о настроениях двоих (имеются в виду глава США Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон – ред.). Нужно узнать о настроениях остальных членов", — заявил Песков.

Читайте такжеКамбэк России в G8: Меркель и Джонсон заняли консолидированную позицию20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.