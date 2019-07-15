Турчинов припугнул РФ: украинские ракеты за минуты снесут Крымский мост

Украинская ракета Нептун / facebook.com/szgurets

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о том, что украинские крылатые ракеты Нептун способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Он подчеркнул, что для "защиты" от России в море Украина в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет Нептун.

"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", — сказал Турчинов в интервью LB.ua.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах с производством новой крылатой ракеты Нептун.