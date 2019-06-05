Стало известно о проблемах с производством новой крылатой ракеты Нептун

Испытания проекта Нептун / facebook.com/szgurets

Несмотря на то, что государственный заказ на производство ракеты Р-360, входящей в состав ракетного комплекса ЖК-360МЦ Нептун, составляет 120 единиц, производственные возможности конструкторского бюро Луч позволяют изготавливать около 50 таких ракет в год.

По словам директора по корпоративным правам и инвестиционных проектам ОАО Мотор Сич Владимира Семенова, это связано с тем, что Луч не является серийным предприятием, сообщает Defense Express.

Кроме того, он также критически оценил возможности серийного производства ракет на мощностях госкомпании Артем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проект Нептун должен предоставить Украине средство против российской морской мощи в Азовском море.