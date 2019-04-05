В сети порадовались успешным испытаниям крылатой ракеты Нептун: когда ее получат ВСУ

5 апреля 2019, 16:46

Порошенко заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".

Крылатая ракета Нептун
Крылатая ракета Нептун / СНБО Украины

В Одесской области на полигоне успешно завершились испытания крылатой ракеты Нептун.

У себя в Twitter президент Петр Порошенко заверил, что скоро ее получат Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. Также ракету смогут использовать и сухопутные силы.

При этом Порошенко заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".

В комментариях люди поздравили военных с успешными испытаниями. Однако отметили, что момент попадания ракеты в цель смотреть было бы интереснее, чем рукопожатия и объятия главного командования.

Ранее ВСУ испытали обновленные боевые ракеты Ольха-М. Модернизированный ракетный комплекс теперь стреляет вдвое дальше, он стал более смертоносным.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха. Позднее бойцы ВСУ провели крупные ракетные учения

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ВСУ Петр Порошенко крылатая ракета военные испытания
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:08
Дебаты Зеленского и Порошенко обойдутся в 1 млн долларов – Аласания
17:02
Зеленский обнародовал результаты своих анализов: документ Видео
17:02
"Не справился с властью": аналитик обьяснил, почему Порошенко уже проиграл Зеленскому
16:46
В сети порадовались успешным испытаниям крылатой ракеты Нептун: когда ее получат ВСУ Видео
16:25
Порошенко назначил скандального чиновника новым замглавы СБУ
16:24
Волкер поддержал Порошенко на выборах президента Украины
16:24
Меган Маркл беременна: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжи Видео
15:58
Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Украины
15:54
"Не выполнил обещания": у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ Видео
15:29
"Едем стоя": Бориспольский экспресс сломался дважды за утро Фото Видео
15:10
Выборы 2019: в ЦИК назвали возможную дату установления официальных результатов Видео
15:04
Дебаты на Олимпийском: иностранцы заказывают билеты на баттл Зеленского и Порошенко Видео
14:44
"Будут персональные нападки": дипломат рассказал, чего ждать от дебатов Зеленского и Порошенко Видео
14:30
"Убийство одним ударом": в супермаркете Киева произошла трагедия Видео
14:29
Шахтер – Динамо: ставки букмекеров, где смотреть битву за полуфинал Кубка Украины Видео
14:05
Выборы 2019: Зеленский раскрыл позицию по кадрам в случае победы Видео
13:57
Накануне второго тура Порошенко встретится в Берлине с Меркель
13:54
Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье Видео
13:51
"На трезвую голову довел страну до ручки": Саакашвили заверил, что Порошенко не алкоголик
13:40
"Заколдованная зона": певец Kishe в Киеве попал в серьезное ДТП, опубликованы фото
13:38
"Группа раскольников": в Польской церкви прокомментировали автокефалию ПЦУ Видео
13:15
Госпитализация Сухорукова: стало известно о состоянии звезды фильма Брат
12:55
"Рядом — Табаков и Говорухин": стало известно, где и когда похоронят Георгия Данелию Видео
12:51
"В гламурных мусорных пакетах": Настя Каменских рассмешила сеть нелепым нарядом
12:47
Харьковгоргаз после перерасчета должен вернуть потребителям до 100 млн грн - Скоробагач
12:32
СМИ: Украина в ВТО проиграла России и подставила США Видео
12:16
Астролог рассказал, возьмут ли Украину в НАТО
11:57
Соблазнительно и провокационно: Maruv показала жаркий клип на песню Siren Song Видео
11:48
"Только в выгребную яму": Москва отреагировала на обещание Омеляна приехать к ним на танке Видео
11:28
Подставьте нос солнцу: синоптик пообещал украинцам метеоподарки на выходные Видео
11:24
Тина Кароль и Бумбокс восхитили сеть клипом на общую песню Видео
11:20
Сын Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании - СМИ
10:58
Порошенко назвал желаемые этапы стадионных дебатов с Зеленским Видео
10:57
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка из Одессы Анжелика Мишагли Фото
10:44
При Зеленском Украина может стать парламентской республикой мнение
10:34
Озвучены первые результаты анализов Порошенко. Зеленский – на очереди Фото Видео
10:16
"Подождите рефери": сеть заполонили мемы про анализы Зеленского и Порошенко перед дебатами Фото
10:00
Виктор Сухоруков получил серьезную травму: названа причина
09:30
Социолог сказал, грозит ли Зеленскому "убийственный компромат" Видео
09:25
С нацполицией и журналистами: вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко. Трансляция Фото Видео
09:09
Украинцы видят в Зеленском "рыцаря на белом коне" мнение
08:55
Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов Фото Видео
08:45
"Уже скоро": Пальчевский и Гордон на пару внезапно пообещали важные перемены Видео
08:35
Почему победа Зеленского еще не гарантирована мнение
08:25
"Отступление нулей": синоптики рассказали о погодных приятностях в Киеве на выходных
08:22
Зеленский с победной улыбкой проходит медэкспертизу: трансляция Фото Видео
07:55
Курс доллара в Украине: аналитик дал "радужный" прогноз
07:25
Дебаты на Олимпийском: Порошенко обратился к Зеленскому и хвастанул своей "отвагой" Видео
07:15
Гений черного пиара: кто такой Моше Клугхафт и поможет ли он Порошенко выиграть выборы
07:05
Политическая война Порошенко и Зеленского затянется на годы мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться