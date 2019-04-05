В сети порадовались успешным испытаниям крылатой ракеты Нептун: когда ее получат ВСУ

Крылатая ракета Нептун / СНБО Украины

В Одесской области на полигоне успешно завершились испытания крылатой ракеты Нептун.

У себя в Twitter президент Петр Порошенко заверил, что скоро ее получат Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. Также ракету смогут использовать и сухопутные силы.

При этом Порошенко заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".

В комментариях люди поздравили военных с успешными испытаниями. Однако отметили, что момент попадания ракеты в цель смотреть было бы интереснее, чем рукопожатия и объятия главного командования.

Щодня посилюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Ранее ВСУ испытали обновленные боевые ракеты Ольха-М. Модернизированный ракетный комплекс теперь стреляет вдвое дальше, он стал более смертоносным.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха. Позднее бойцы ВСУ провели крупные ракетные учения.