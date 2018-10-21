Украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс "Ольха"

Ракетный комплекс "Ольха" / facebook.com/KabminUA

Украинской армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".

Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Ракетный комплекс "Ольха" взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство", - сказано в сообщении.

По прогнозам руководства конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало оружие, армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

"Таким образом, Вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны", - отмечает Правительственный портал.

В июне руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия. По его словам, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Читайте также"Достать до Москвы": военный эксперт рассказал о новых украинских ракетахВ августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства превосходят по своим возможностям российские.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал он.

Позже на юге Одесской области были проведены испытания крылатой ракеты украинского производства.