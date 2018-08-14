Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

14 августа 2018, 12:44

По словам секретаря СНБО, украинские комплексы пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках.

Турчинов
Александр Турчинов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства превосходят по своим возможностям российские.

Об этом Турчинов заявил во время посещения конструкторского бюро "Луч".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что украинские ракетные комплексы "эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений".

"В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Барьер" и другие", - подчеркнул Турчинов.

В июне руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия. По его словам, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Ранее Турчинов предложил использовать в качестве общественного транспорта легкие вертолеты.

По его мнению, в Украине "немало проблем со строительством дорог", а "небу не нужен ямочный ремонт", передает слова Турчинова пресс-служба ведомства.

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СНБО КБ Луч Александр Турчинов
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