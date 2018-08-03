Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами

Александр Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов предложил использовать в качестве общественного транспорта легкие вертолеты.

По его мнению, в Украине "немало проблем со строительством дорог", а "небу не нужен ямочный ремонт", передает слова Турчинова пресс-служба ведомства.

"В Украине немало проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно тяжело и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без каких-либо инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги", - заявил он, отметив, что настало время посмотреть на вертолет как на обычное и транспортное средство.

Ранее Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для импортеров товаров из России.

"Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине", - сказал секретарь СНБО.