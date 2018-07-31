В СНБО заговорили об уголовной ответственности за покупки в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для импортеров товаров из России.

"Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине", - сказал Турчинов в эфире телеканала "112 Украина".

Как пишет ТАСС со ссылкой на украинский Госстат, больше всего товаров в январе - мае 2018 года Украина закупила в России, - общая сумма составила более $ 3,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организации отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, не признав нарушения со стороны России систематическими.