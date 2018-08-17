Турчинов похвастался успешным пуском украинской крылатой ракеты

17 августа 2018, 16:52

Ракета поразила морскую цель на расстоянии 100 км

Турчинов
Александр Турчинов / УНИАН

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании Украиной крылатой ракеты.

Как сообщила пресс-служба СНБО, испытания прошли на юге Одесской области.

По словам Турчинова, крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную задачу, поразив морскую цель на расстоянии 100 км.

Он отметил, что такие ракеты смогут обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья.

Фото: rnbo.gov.ua

Ранее Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства превосходят по своим возможностям российские.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал он.

В июне руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия. По его словам, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.

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СНБО Украина крылатые ракеты Александр Турчинов
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