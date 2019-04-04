ВСУ испытали обновленные боевые ракеты: опубликовано впечатляющее видео

Ракета модели Ольха / turchynov.com

На Одесчине состоялся очередной этап испытаний отечественных ракетных систем Ольха-М, которые в самое ближайшее время начнут поставлять бойцам и офицерам ВСУ.

Видеоролик с записью испытаний опубликовано на странице президента Украины Петра Порошенко в социальной сети Facebook.

"Поздравляю Украину с успешными испытаниями комплекса Ольха М, систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, на которые очень ждут сегодня в войсках", — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха. Позднее бойцы ВСУ провели крупные ракетные учения.