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Зеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопит

Игорь Лесев

Писатель, публицист

19 октября 2019, 08:40

Арест Гладковского-Свинарчука произошел это очень вовремя. Это кричащее спасение рейтинга президента.

Олег Гладковский
Олег Гладковский / УНИАН

Арест Гладковского/Свинарчука – это как армия Венка для Зеленского, которая таки пришла и оттянула падение рейтинга Зе. Оттянула, но стратегически уже ничего не поменять. Зеленского обложили кадровым дерьмом и очень скоро он останется один.

Для начала ему не дали сформировать силовую вертикаль. Оставили Авакова и тот сразу же стал давать концерты. Устроил КВН на мосту-метро с участием дважды судимого наркомана. Кстати, что с ним? Сидит? Или взяли на поруки? А всем ведь уже и по*ер.

Затем были потешные майданчики и срыв отведения войск в Золотом. Типа, менты тут тоже не при делах и Аваков никакого отношения к Билецкому не имеет. А нормандская встреча, по сути, уже сорвана и сам Зе на международных площадках смотрится забавным жонглером своего слова.

В прокуратуру ему подсунули Рябошапку. Удивительного бездельника, который выводит всех эксов начиная с Порошенко из-под удара. И значит подводит под этот же удар Зе. Потому что ничего другого, кроме посадок, эта власть своему избирателю дать больше не может. А в итоге дала Рябошапку, который начал свою работу с развала прокуратуры, названного "реформой".

Читайте такжеГладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низаЕще есть Гончарук. Он не только соровско-пинчуковский. Он еще и просто тупой. В неделю умудряется по три раза персонально подставить Зе. Пошел, например, на концерт группы, за которую топят наци. И дело ведь не во вкусах. В это же самое время эти же самые наци срывают разведение сил на Донбассе и ходят под ОП, где называют Зеленского ху@лом. А Гончарук в их компании в черном френче слушает песенки с типа не расистскими текстами.

Или история с "доктором философии". Гончарук еще гонял лысого, когда такая же история всплыла со Зварычем. Наш диджитал-премьер, возможно, и не знает, кто это. Но ничего нового в сказочном мире он не придумал. А теперь его считают не просто тупым, а тупым врунишкой. Тупой врунишка, который проводит целое заседание правительства из-за самостроя в отдельно взятом доме столицы. Вот и где тут должен быть рейтинг Зе?

Поэтому, арест Свинарчука – это очень вовремя. Кричащее спасение. Хотя тут уже появляется куча нюансов с дегтем. Кононенко дали свинтить в тот же день за границу. Сегодня могут освободить Пашинского. И пока нет никаких сведений, что против него что-то копают более основательное, кроме как бытовухи с Химикусом. Да и Свинарчук-младший ведь по-прежнему на свободе, а ведь он был главным фигурантом расследования по "Укроборонпрому".

Читайте такжеГлавный вывод из ареста ПашинскогоА что впереди у Зе? Впереди земля. Впереди тупик по Донбассу, потому что нет единоначалия в силовых структурах. Впереди Маркарова с ее пирамидой ОВГЗ, за которую надо будет платить нам всем в следующем году. И впереди зима. Всегда неожиданная в наших краях и всегда проблемная с ее платежками и таким неблагодарным и возмущенным плебсом, которому, понимаешь, дорого платить.

Неудивительно, что муниципальные выборы уже никто не штурмует досрочно. Не с кем больше штурмовать. Даже Кличко гриву поднял, потому что появился реальный шанс переизбраться. Это уже сейчас. А через год то ли еще будет.

Владимир Зеленский Александр Ткаченко Руслан Рябошапка Олег Гладковский Игорь Лесев Алексей Гончарук
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