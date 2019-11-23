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Пора выйти из реанимации, или Почему Украине нужно избавиться от кабалы МВФ

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
23 ноября 2019, 06:58

МВФ "по барабану", что Украина будет делать – лишь бы она вернула деньги, взятые в долг.

МВФ
По словам Загороднего, Украина вполне может отказаться от кредитов МВФ уже в ближайшие годы / mignews.com.ua

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что к 2023 году Украина может закончить сотрудничество с Международным валютным фондом – мол, Украина сможет отказаться от кредитов МВФ точно так же, как в свое время это сделала Польша.

Прежде всего, я думаю, что госпожа Маркарова таким образом намекает, что должна оставаться министром финансов все эти годы, чтобы осуществить озвученный замысел в обозначенный срок.

Если же оценивать реалистичность таких планов, то убежден, что Украина вполне может отказаться от денег МВФ к 2023 году. Это вполне реально. Ведь, как бы там ни было, украинская экономика понемногу растет. И даже сегодня уже нет такой потребности в кредитовании МВФ, как раньше. Сейчас наша страна должна вернуть долги.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваОднако этот процесс может идти намного быстрее, то есть от денег МВФ мы могли бы отказаться даже раньше, чем в 2023-ем. Это возможно в том случае, если украинская экономика будет расти еще более интенсивными темпами, в частности, если кредитные ставки упадут в нашей стране. А для этого госпожа Маркарова должна прекратить покрывать пирамиду ОВГЗ, которая не без ее участия строится Национальным банком. Эта схема работает, пока не рухнули цены на экспортные товары, которые Украина продает за рубеж. Ведь если случится кризис, наша потребность в кредитовании МВФ возрастет, так как рухнет схема с ОВГЗ, рухнет наш экспорт и т.д. К тому же, не ясно, на сколько это может затянуться.  

Целесообразнее было бы задаться другим вопросом – нужно ли нам сейчас выплачивать долги МВФ в таком темпе? Может, стоит вести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов и продлении выплат, дабы не выбрасывать на выплату долгов кучу ресурсов, которые могли бы пойти, например, на модернизацию экономики? Разве не лучше было бы пока что пустить эти деньги в экономику, в кредитование? Тогда долговое бремя для нас будет меньше, и мы успеем выплатить долги даже раньше, но при этом не будет такой огромной нагрузки на экономику. А так, у нас треть бюджета уходит на обслуживание и выплату долгов. Простите, но это – преддефолтное состояние!

Но, как видим, пока такие попытки не предпринимаются Министерством финансов.

Кроме того, Украине необходимо развивать внутренний рынок в гривне, развивать фондовый рынок, чтобы получать финансирование внутренних инвесторов. Но и этого никто не делает.

Читайте такжеЧем Украина заплатит за новый транш МВФЧто же касается кредитов МВФ, то они не идут в экономику. МВФ – это организация, которая была создана, чтобы банки с иностранным капиталом во время кризисов могли вывести из страны деньги без проблем. То есть, прежде всего, они спасают свой собственный бизнес, а не страну, в которой работают. Кроме того, Украине даются кредиты, чтобы мы постоянно импортировали товары. Это – главные функции МВФ.

А так, в принципе, МВФ безразлично, как будет развиваться украинская экономика. Фонд не дает деньги на развитие экономики, это – не инвестиции. Все разговоры о том, что сотрудничество страны с МВФ является сигналом для инвесторов, что с этой страной безопасно иметь делать, – полнейшая ерунда. Все не так.

МВФ – это реанимация. Кто будет идти в страну, экономика которой находится в реанимации?

Лучше, когда мы наращиваем экспорт, сами себя финансируем, когда наш экспорт развитый и диверсифицированный, когда мы потребляем меньше энергии (газ – наша постоянная проблема), сокращаем импорт, выравниваем свой платежный и торговый баланс... Тогда и деньги МВФ нам будут не нужны.

Кроме того, условия МВФ – драконовские. Их выполнение в перспективе лишь убивает экономику. Потому что, двигаясь по такому пути, мы становимся монокультурной экономикой и больше занимаемся аграркой. Но, простите, это – путь Аргентины, у которой раз в десять лет происходит дефолт, потому что там не диверсифицирован экспорт.

Так что Украина спокойно может отказываться от кабалы. А в данном случае условия МВФ – это именно кабала. Ведь, по сути, МВФ начинает руководить и правительством, и Национальным банком. То есть, в обмен на "дешевые" кредиты, которые даже не идут в реальную экономику, мы отдаем куски суверенитета и не можем выровнять и диверсифицировать экономику. Ведь де-факто сейчас вся экономическая политика Украины находится в руках МВФ.

Читайте такжеКогда Украина перестанет брать кредиты от МВФА МВФ при этом ведет консервативную политику. Эта политика заключается в призывах сокращать социальные затраты, снижать внутренний спрос и т.д. То есть МВФ "по барабану", что Украина будет делать – лишь бы она вернула деньги, взятые в долг.

Так что все часто звучащие у нас аргументы в пользу необходимости сотрудничества с МВФ – это миф, чушь и манипуляции. А продвигается этот миф "экспертами", которые сидят на финансировании тех же международных спекулянтов.

Отпустит ли МВФ Украину? Тут вспоминается старый анекдот. Волк идет по лесу, подходи к лисе и говорит: "Ты придешь завтра ко мне утром – я тебя съем на завтрак". Лиса вздыхает и соглашается. Волк идет дальше, подходит к оленю и говорит: "Придешь ко мне завтра днем – съем тебя на обед". Олень вздыхает и соглашается. Волк идет дальше, подходит к зайцу и говорит: "Придешь ко мне завтра вечером – съем тебя на ужин". Заяц открывает свой блокнот, смотрит и говорит: "Прости, волк, у меня на вечер другие планы – я не приду, не могу". Волк говорит: "Хорошо, тогда тебя я вычеркиваю".

Тут то же самое. Мы можем отказаться работать с МВФ. Мы можем создать нормальную судебную систему в нашей стране, чтобы сюда заходили иностранные инвестиции. Мы можем меньше воровать… И тогда нам будут просто не нужны деньги Фонда.

МВФ – это такая финансовая структура, которая зарабатывает на нас больше, чем дает денег в виде "дешевых" кредитов. Это – вопрос суверенитета, ума и желания работать, а не стремления "рубить" деньги, не напрягаясь.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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