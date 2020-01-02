Можно ли "сшить" нынешнюю Украину?

Может ли Зеленский объединить Украину? / Reuters

Владимир Зеленский принял от Петра Порошенко тяжелейшее гуманитарное наследство. Мовный закон, языковые инспекторы, бандеризация страны , разгул национального радикализма, религиозное противостояние, война памятников и ветеранов WW2 - все это, благодаря неутомимой деятельности Петра Алексеевича, довело страну до опаснейшего гражданского противостояния. По сути, Украина находится в состоянии гуманитарной гражданской войны, когда созданы благоприятные условия для внешней интервенции для "защиты прав" национальных меньшинств.

Поэтому новогодний мессидж Зеленского, направленный на сглаживание межэтнических и гуманитарных противоречий, был совершенно правильным и необходимым, хотя и слишком пафосным и утомительным по форме

Но возникает закономерный вопрос: а можно ли еще "сшить" нынешнюю Украину, которая находиться в тяжелейшем расколотом состоянии?

Ответ очень простой: сшить нынешнюю Украину нельзя!

В том смысле, что невозможно превратить нынешнюю Украину в более-менее этнически однородную нацию, говорящую на одном языке и разделяющую единый исторический нарратив. Противоречия между западной и юго-восточной частями Украины слишком велики, чтобы можно было надеется на это. Эти две части Украины будут по-прежнему находиться в состоянии сильнейшего напряжения между собой.

А что же тогда делать?

Только одно: надо проводить грамотную политику, направленную на управление конфликтом между западом и юго-востоком страны. Необходимо так управлять напряжением между двумя частями Украины, чтобы это напряжение не только не переросло в открытый конфликт, а ,напротив, постепенно, год за годом, снижалось до уровня, который уже не будет представлять опасность для существования самого государства.

Что конкретно необходимо для этого делать?

Вот некоторые рекомендации:

1. Ликвидировать все национально-радикальные образования, находящиеся на финансировании спецслужб.

2. Распустить все общественно-политические организации, имеющие явно радикально - националистический характер.

3. Постепенно убрать со всех государственных должностей все тех, кто так или иначе нес и несет сейчас ответственность за разжигание национальной розни.

4. Очистить все силовые ведомства от тех, кто занимался финансированием и использованием радикальных образований.

5. Принять новый закон о языках, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и нашим обязательством в области региональных языков.

6. Жестко привлекать к ответственности всех, кто пытается разжигать ненависть на межнациональной почве. И в первую очередь депутатов и политиков .

7. Постепенное снижение градуса бандеризации страны и подготовка общественного мнения к переоценке исторической роли национальных движений в период 20-30-х годов в соответствии с европейской оценкой фашизма и коллаборантских движений.

8 . Понижение статуса Института Памяти до технического, а не, де факто, уже политического и идеологического органа.

9. Постепенная децентрализация гуманитарной политики.

10. Подготовка Украины к двухпалатному парламенту.

Вот те первые 10 шагов, которые позволят резко снизить градус межэтнической напряженности в стране.

Повторяю, напряженность между западной и юго-восточной частями Украины останется на многие десятилетия. Однако, власть может усиливать эту напряженность, как делал Порошенко, до уровня опасного конфликта, а может грамотно контролировать эту напряженность , не позволяя ей перерасти в открытое гражданское противостояние.

Верю ли я, что Зеленский способен проводить эффективную политику, направленную на снижение межэтнической напряжености в Украине?

Скорее нет, чем да. Зеленский предпочитает медийные находки общения с обществом тяжелой, ежедневной кропотливой кадровой и операционной работе. Кроме того, явно видно, что Зелеснкий не хочет выходить из зоны комфорта там, где требуются принципиальные решения, связанные с политическим риском .

Для меня лакмусовой бумажкой его решительности в этом вопросе является его готовность уволить Авакова и Геращенко и навести порядок в СБУ. Пока что я такой решительности у Зеленского не вижу.