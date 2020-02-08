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Власть Путина - это очень надолго

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

8 февраля 2020, 06:55

Президент РФ не может покинуть свой пост даже несмотря на массовое недовольство.

путин дед
Путин не намерен покидать власть

Идея Путина с переписыванием конституции у людей вызывает непонимание и даже разочарование - как минимум, половина людей сознают, что речь идет о переформатировании политических документов для того, чтобы Владимир Путин мог и дальше оставаться у власти. Кто-то относится к этому с пониманием и одобрением, такие есть. Но у постоянно увеличивающейся группы граждан России накапливаются вопросы и раздражение: они не чувствуют, что жить становится лучше, но чувствуют, что люди во власти озабочены продолжением своего пребывания на вершине.

2020 год становится годом осознания, разочарования, расстройства, а также когнитивного диссонанса. Ведь заявленные Путиным цели не достигнуты, и потому меняются правила игры, что не вызывает восторга.

Конечно же, те, кто недоволен правками, предложенными Путиным, не будут услышаны. Однако это недовольство и раздражение вряд ли во что-то выльется. Будет примерно так же, как в позднюю брежневскую эпоху, когда большинство населения над Брежневым посмеивалось, но понимало, что изменить ничего нельзя, и тогда появлялись анекдоты и разные разговоры.

Читайте такжеКремль взял курс на полную диктатуру чекистовПримерно такое же отношение сейчас формируется к Путину. Он контролирует все ключевые государственные институты, прежде всего, силовые. Потому никаким "майданом" его не прошибешь. Путин не допускает раскола в элитах, именно поэтому никакие майданоподобные явления не имеют смысла. Чтобы массовое недовольство повлияло на политику власти, нужно, чтобы было несколько альтернативных групп в элите, которые могли бы опереться на эти протесты. В Украине раскол был: в первом случае альтернативой стал Ющенко, во втором – Порошенко. То же было в 1991 году в Москве, когда был раскол между Ельциным и Горбачевым: массовые уличные протесты использовались ельцинской группой для того, чтобы подавить сопротивление старых партократов.

Так вот всего этого в России сейчас нет.

Конституция в России становится все более и более декоративным инструментом. Если Ельцин еще старался ее соблюдать по мере возможностей, то сейчас, при Путине, все это делается вполне естественно и рассматривается как элемент политических технологий.

Путин, изменив Конституцию, сможет технически оформить свой новый статус - от власти он отойти не может по целому ряду причин. Потому курс путинской эпохи продолжится.

новости России Владимир Путин Дмитрий Орешкин Конституция России
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