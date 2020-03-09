Противостояние Зеленского и Путина - конфликт двух импотентов

Зеленский и Путин / Reuters

В своем интервью The Guardian президент Украины Зеленский демонстративно дал год времени президенту России Путину для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Это очень смелое требование, со стороны Киева, могущественному президенту России. Даже американский президент Трамп, не говоря уже об усталой Меркель, осторожном Макроне или наглом Джонсоне, не могут себе позволить в общении с Путиным ставить такие жесткие предварительные условия - временный рамки переговорного процесса.

В ответ на дерзкое требование Зеленского прагматичный Путин выдвинул украинскому президенту встречные условия для переговоров по Донбассу. Путин потребовал, через свою креатуру в Украине, чтобы Киев, в течение ближайших месяцев, до летней засухи, дал днепровскую воду в оккупированный Россией Крым.

Интересно, кто чьи требования быстрее выполнит? Или вообще, они понимают друг друга?

Читайте такжеМюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину ПутинуОтвет на это вопрос может быть довольно парадоксальным. Дело в том, что в российско-украинском военно-политическом конфликте оба президента выглядят политическим импотентами - они оба ничего сделать не могут. Россия не может победить Украину, а Украина не может вернуть себе захваченные территории - Крым и Донбасс.

Более того, Путин не может отдать Донбасс без потери части власти и уважения в России, что невозможно во время конституционной перестройки. В свою очередь, президент Зеленский может много говорить о миротворческом процессе, мечтать об обмене "мира на территории" или "воды для Крыма на мир в Донбассе", но мало что может сделать в урегулировании этого конфликта. Потому что российско-украинская война давно вышла за пределы регионального вооруженного конфликта и стала постоянным фактором международных отношений между Западом и путинской Россией.