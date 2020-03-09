УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Противостояние Зеленского и Путина - конфликт двух импотентов

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

9 марта 2020, 10:02

Россия не может победить Украину, а Украина не может вернуть себе захваченные территории.

Зеленский Путин
Зеленский и Путин / Reuters

В своем интервью The Guardian президент Украины Зеленский демонстративно дал год времени президенту России Путину для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Это очень смелое требование, со стороны Киева, могущественному президенту России. Даже американский президент Трамп, не говоря уже об усталой Меркель, осторожном Макроне или наглом Джонсоне, не могут себе позволить в общении с Путиным ставить такие жесткие предварительные условия - временный рамки переговорного процесса.

В ответ на дерзкое требование Зеленского прагматичный Путин выдвинул украинскому президенту встречные условия для переговоров по Донбассу. Путин потребовал, через свою креатуру в Украине, чтобы Киев, в течение ближайших месяцев, до летней засухи, дал днепровскую воду в оккупированный Россией Крым.

Интересно, кто чьи требования быстрее выполнит? Или вообще, они понимают друг друга?

Читайте такжеМюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину ПутинуОтвет на это вопрос может быть довольно парадоксальным. Дело в том, что в российско-украинском военно-политическом конфликте оба президента выглядят политическим импотентами - они оба ничего сделать не могут. Россия не может победить Украину, а Украина не может вернуть себе захваченные территории - Крым и Донбасс.

Более того, Путин не может отдать Донбасс без потери части власти и уважения в России, что невозможно во время конституционной перестройки. В свою очередь, президент Зеленский может много говорить о миротворческом процессе, мечтать об обмене "мира на территории" или "воды для Крыма на мир в Донбассе", но мало что может сделать в урегулировании этого конфликта. Потому что российско-украинская война давно вышла за пределы регионального вооруженного конфликта и стала постоянным фактором международных отношений между Западом и путинской Россией.

Виктор Небоженко Владимир Зеленский Владимир Путин Донбасс Крым новости Украины новости России новости Донбасса новости Крыма
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:00
"Это - миф": Комаровский посрамил легендарное лекарство
10:51
Порошенко собрался "делать ноги" из Украины – СМИ
10:35
Обвал цен на нефть: в чем вина России
10:33
Число платежек удвоится: украинцев ошарашили "сюрпризом" с коммуналкой Видео
10:21
Сын космонавта и внук генсека: в РФ разгоняют байку о Януковиче
10:02
В Слуге народа рассказали, как ищут замену Авакову Видео
10:02
Противостояние Зеленского и Путина - конфликт двух импотентов мнение
10:00
Гороскоп на 9 марта всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт
09:37
Кокаин и моча не помогут: ВОЗ развенчала мифы о коронавирусе
09:24
Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку
09:00
Экс-пленник боевиков предложил кардинальный способ возврата ОРДЛО
08:45
"Помойка русского мира": Гиркин рассказал, кто больше всех "нагадил" ОРДЛО
08:25
Книжная полка: артбук "Мир игры Death Stranding" - любовь с первого кадра Фото
08:13
Зеленский не вышел из роли Голобородько, даже став настоящим президентом мнение
08:00
День ангела Тараса 2020 – картинки та привітання прикольні та красиві
07:56
Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда
07:15
Обжоры, Плюшкины, кошатники и алкоголики: астролог рассказал о дурных привычках всех знаков
07:14
Шокирующие цифры: опубликованы свежие данные о числе зараженных коронавирусом Видео
06:54
Есть ли шанс у Зеленского спасти Украину после набега "соросятни" мнение Видео
06:30
Мастера надувательства: астролог раскрыла карму рожденных в марте
06:00
День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные
05:55
Мода 2020: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
05:35
"Едут венки возлагать": Климкин рассказал, как проучить Путина на 9 мая
05:17
Смертельная подсечка: в Украине паника из-за опасной "игры" среди детей Видео
04:44
Дело на 150 тысяч: и.о. директора ГБР решила засудить журналистов
04:26
Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото Фото
03:49
Диетолог рассказала, можно ли есть оливковые косточки
03:00
Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса
02:30
Давление на курс гривны: у Зеленского рассказали, как Украину загнали в ловушку
02:06
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю
01:44
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
01:14
Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб
01:00
"Черная дыра": украинцев предупредили об экологической катастрофе
00:38
В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса
00:19
9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День Тараса Видео
08 марта, воскресенье
23:55
Житомир под угрозой: у женщины заподозрили жуткий коронавирус
23:13
В России депутат опозорился эротическим поздравлением с 8 марта Видео
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 08-03-2020: вокальные бои Видео
22:53
Как настроить себя на похудение: простые советы
22:39
"Это ужасно": Зеленский разнес в пух и прах свой рабочий кабинет
21:49
"Нет команды": эксперт оценил программу Шмыгаля
21:16
"Остановить патриархальный вирус": Femen провели голую акцию к 8 марта Видео
21:04
Как не поправиться в пост: диетолог назвала правило Видео
20:57
Ученые объяснили, почему рак молочной железы убивает и мужчин
20:15
Кровавое убийство: во Львове нашли трупы двух женщин
19:58
Отключение отопления в Киеве: у Кличко сделали неожиданное заявление
19:47
Конец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогноз
19:33
"Наведем порядок": Зеленский рассказал, кто запрещает ему ездить на велосипеде
18:57
В Минобразования подготовили неприятный сюрприз для студентов-контрактников: подробности
18:35
"На х*й из Украины": во Львове феминисток забросали яйцами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять