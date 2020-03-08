"Вода без проблем пойдет": у Зеленского оценили водную проблему Крыма

В Крыму воды не хватает для российских военных, подчеркнул Антон Кориневич.
Россия знает, что решить водную проблему аннексированного Крыма можно только за счет днепровской воды, заявил эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.
"Россияне будут всегда пытаться, в том числе и с помощью информационных вбросов, прощупать готовность украинских политиков открыть "вентиль" на территории Херсонской области. Водная блокада - это, к сожалению, пока единственный весомый козырь в отношении аннексированного полуострова, который остался в руках Украины", - отметил он в комментарии Апострофу.
В свою очередь постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич пояснил, что согласно многим исследованиям, воды в Крыму для нужд гражданского населения достаточно.
Читайте также"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды"Воды не хватает для российских военных. Москва не может обвинять Киев в "ущемлении" крымчан. В соответствии с Женевской конвенцией по защите населения во время войны, обязанность обеспечивать захваченную территорию всецело возлагается на государство-оккупанта. Как только аннексия полуострова прекратится, вода без проблем пойдет в Крым", - добавил Кориневич.
Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль в эфире телешоу сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые там живут. Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".
Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".
Кроме того, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.