"Вода без проблем пойдет": у Зеленского оценили водную проблему Крыма

Северо-Крымский канал / ktelegraf.com.ru

Россия знает, что решить водную проблему аннексированного Крыма можно только за счет днепровской воды, заявил эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

"Россияне будут всегда пытаться, в том числе и с помощью информационных вбросов, прощупать готовность украинских политиков открыть "вентиль" на территории Херсонской области. Водная блокада - это, к сожалению, пока единственный весомый козырь в отношении аннексированного полуострова, который остался в руках Украины", - отметил он в комментарии Апострофу.

В свою очередь постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич пояснил, что согласно многим исследованиям, воды в Крыму для нужд гражданского населения достаточно.

Читайте также"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды"Воды не хватает для российских военных. Москва не может обвинять Киев в "ущемлении" крымчан. В соответствии с Женевской конвенцией по защите населения во время войны, обязанность обеспечивать захваченную территорию всецело возлагается на государство-оккупанта. Как только аннексия полуострова прекратится, вода без проблем пойдет в Крым", - добавил Кориневич.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль в эфире телешоу сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые там живут. Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Кроме того, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.