"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на Донбассе

Владимир Зеленский в интервью иностранной прессе высказался в адрес своего российского коллеги Владимира Путина вполне определенно.
У президента РФ Владимира Путина есть не более года на то, чтобы окончить военные действия на Донбассе.
С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил в интервью авторитетному британскому изданию The Guardian.
По словам главы Украины, он может договориться о сделке с Владимиром Путиным - ради окончания войны на востоке Украины. В то же время , президент готов выйти из переговоров по урегулированию военного конфликта на Донбассе через год - если в них будет отсутствовать прогресс.
"Время идет. Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что его встреча в рамках Нормандского саммита с Путиным в Париже в декабре 2019-го имела "несколько эмоциональных аспектов".
По словам президента Украины, годовой срок исчисляется именно с момента этой встречи.
"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать" - подытожил Зеленский.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что надеется договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной. При этом глава России отметил, что после нормандской встречи позиция главы Украины немного изменилась.