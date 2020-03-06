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"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на Донбассе

6 марта 2020, 21:27

Владимир Зеленский в интервью иностранной прессе высказался в адрес своего российского коллеги Владимира Путина вполне определенно.

Путин, Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

У президента РФ Владимира Путина есть не более года на то, чтобы окончить военные действия на Донбассе.

С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил в интервью авторитетному британскому изданию The Guardian.

По словам главы Украины, он может договориться о сделке с Владимиром Путиным - ради окончания войны на востоке Украины. В то же время , президент готов выйти из переговоров по урегулированию военного конфликта на Донбассе через год  - если в них будет отсутствовать прогресс.

"Время идет. Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что его встреча в рамках Нормандского саммита с Путиным в Париже в декабре 2019-го имела "несколько эмоциональных аспектов".

По словам президента Украины,  годовой срок исчисляется именно с момента этой встречи.

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать" - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что надеется договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной. При этом глава России отметил, что после нормандской встречи позиция главы Украины немного изменилась.

Владимир Зеленский война на Донбассе Владимир Путин нормандский формат
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