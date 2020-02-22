У Зеленского ответили сокрушающемуся о "растаскивании" Украины и РФ Путину

Владимир Зеленский / Reuters

В Офисе президента Владимира Зеленского ответили на последние высказывания президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях.

В ОП считают, что взаимодействие Киева и Москвы "не должно определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров".

"Эти отношения должны быть основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру по обе стороны границы", — говорится в заявлении ОП, которое цитирует издание The Washington Examiner.

Как известно ранее Путин высказался насчет общего потенциала Украины и РФ, которые могут стать "глобальным конкурентом для Европы". Кроме того, Путин считает, что Киев и Москву намеренно "растаскивают" из-за опасений создания "глобального конкурента" в Европе.

Читайте также"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием ЗеленскогоНапомним, ранее Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой об улучшении отношений между Украиной и РФ.

При этом президент РФ надеется, что отношения между странами удастся улучшить: "Надежда умирает последней, (такая вероятность, - ред.) есть".

Путин также высказал мнение о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран.

"Любое объединение (усилий, - ред.) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - заявил хозяин Кремля.