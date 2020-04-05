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Эпидемия все больше похожа на глобальную мистификацию с неизвестными целями

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

5 апреля 2020, 08:36

Всеобщий психоз вокруг коронавируса создал впечатление, что кроме него, нет ничего другого.

Ученые, коронавирус
В США коронавирусом заражены в два раза меньше людей, чем в прошлом году от гриппа / Известия

Сводки о заразившихся, умерших и выздоровевших публикуются как сводки с линии фронта. Налицо мощная информационная волна.

Однако есть ряд вопросов. Еще до эпидемии, когда о проблемах в Китае не было даже известно (их, тогда, похоже, и не было), в начале декабря 2019 года американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет. На это указывает то, что широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Банальный вопрос - получается, что сейчас в Америке бушует две эпидемии. Та, которую прогнозировали американские эксперты и та, которая пришла из Китая. При этом грипп прошлого по отношению к 2019 году сезона, который американские врачи назвали умеренным, унес жизни 49 тысяч американцев и потребовал госпитализации более полумиллиона человек. Но тогда это было в порядке нормы, и не вызывало ни малейшей истерики.

Читайте такжеКаким будет мир после пандемии коронавируса, и что ждет УкраинуСегодняшние сводки из тех же США существенно ниже - сегодня коронавирусом заражены менее 250 тысяч человек, то есть, в два раза меньше, чем при "умеренной" эпидемии гриппа в прошлом сезоне.

Логичный вопрос - может, нам под видом китайского вируса подсунули тот самый грипп, который прогнозировали еще в прошлом году? В противном случае второй вопрос - а где тогда та самая эпидемия гриппа, которая должна была быть более тяжелой, чем в предыдущем сезоне?

У меня чем дальше, тем больше уверенности, что мы все находимся в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями. СМИ создали обстановку ужаса и страха, а власти стран по какой-то неизвестной нам причине используют сложившуюся обстановку опять-таки в неизвестных нам целях? Я понимаю, что выглядит все это весьма странно и отдает некоторой шизофренией, но вопрос-то от этого никуда не девается. Так где грипп-то? Куда вы его дели? Где те сотни тысяч и миллионы (по всему миру) госпитализированных и десятки тысяч умерших от банального гриппа? У нас что, кто-то отменил обычную сезонную эпидемию? И если да, то покажите нам его?

Эль Мюрид новости США коронавирус коронавирус в США эпидемия коронавируса
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