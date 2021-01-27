Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ

Сам Путин по телевизору объявил, что его дворец - не его. Ничего себе у него пригорело, а? Путин был вынужден занять оборонительную позицию и попытаться перебить фильм Навального своей контрпропагандой.

Это само по себе – уникальное явление в новейшей российской истории. Никогда раньше Путин не комментировал никаких расследований в Ютубе, и тем более – никогда не пытался оправдываться в телеэфире.

Конечно, тут же встает вопрос: "Ну а чей же он?" Кому на хоромы скидывается вся российская элита, над чьей резиденцией установлена "бесполетная зона"? Кто же этот маркиз Карабас-Барабас? В оправданиях Пескова интересна его мотивация.

Вариант А . Он этот бред несет тупо "на отъ*бись", чтобы перестали спрашивать, поскольку всем и так всё понятно.

. Он этот бред несет тупо "на отъ*бись", чтобы перестали спрашивать, поскольку всем и так всё понятно. Вариант Б . Он всерьез надеется, что люди поверят в его версию о каком-то загадочном мистере Х, который владеет дворцом, и своим упорным нежеланием признаться в этом дичайше подставляет царя?

Пожалуй, есть еще и вариант В. Кремль сейчас в ускоренном темпе ищет какого-то Фунта, на которого можно записать дворец. Проблема только в том, что найти такого человека очень сложно.

Читайте такжеУкраине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФПо понятным причинам, это не может быть теща, племянник или одна из "этих женщин". Крупная компания тоже исключается - ей перед акционерами отвечать и под санкциями ходить.

Обычный человек не подходит - ему нет веры, да и тут же возникнут вопросы, где он взял сто миллиардов, почему его охраняет ФСО, и так далее...

В общем, это должен быть какой-то сверхбогатый человек, о состоянии которого все знают, и которому Путин полностью доверяет.

А это сложно. Никто из богачей первого ряда не захочет ввязываться в потенциально супер-токсичную историю, за которую потом можно огрести по максимуму.

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Конечно, в финале выкрутят руки какому-то Васе, он возьмет дворец на себя. Но, скорее всего, это будет чувачок запуганный и невзрачный, который еще сильнее всех утвердит в мнении, что дворец - путинский.

Ну а вообще, повторюсь: зря Путин ушел в отказ. Убедить никого не сможет, а вот вопросы к его легитимности уже появились. Отказ от дворца - это типа отказа от короны. Если ты клянешься, что он не твой, то кто ты такой вообще?