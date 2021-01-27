УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ

Иван Яковина
Украинский журналист
27 января 2021, 08:48

Президент РФ ушел в отказ, но убедить никого не сможет, зато вопросы к его легитимности уже появились.

Сам Путин по телевизору объявил, что его дворец - не его. Ничего себе у него пригорело, а? Путин был вынужден занять оборонительную позицию и попытаться перебить фильм Навального своей контрпропагандой.

Это само по себе – уникальное явление в новейшей российской истории. Никогда раньше Путин не комментировал никаких расследований в Ютубе, и тем более – никогда не пытался оправдываться в телеэфире.

Конечно, тут же встает вопрос: "Ну а чей же он?" Кому на хоромы скидывается вся российская элита, над чьей резиденцией установлена "бесполетная зона"? Кто же этот маркиз Карабас-Барабас? В оправданиях Пескова интересна его мотивация.

  • Вариант А. Он этот бред несет тупо "на отъ*бись", чтобы перестали спрашивать, поскольку всем и так всё понятно.
  • Вариант Б. Он всерьез надеется, что люди поверят в его версию о каком-то загадочном мистере Х, который владеет дворцом, и своим упорным нежеланием признаться в этом дичайше подставляет царя?

Пожалуй, есть еще и вариант В. Кремль сейчас в ускоренном темпе ищет какого-то Фунта, на которого можно записать дворец. Проблема только в том, что найти такого человека очень сложно.

Читайте такжеУкраине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФПо понятным причинам, это не может быть теща, племянник или одна из "этих женщин". Крупная компания тоже исключается - ей перед акционерами отвечать и под санкциями ходить.

Обычный человек не подходит - ему нет веры, да и тут же возникнут вопросы, где он взял сто миллиардов, почему его охраняет ФСО, и так далее...

В общем, это должен быть какой-то сверхбогатый человек, о состоянии которого все знают, и которому Путин полностью доверяет.

А это сложно. Никто из богачей первого ряда не захочет ввязываться в потенциально супер-токсичную историю, за которую потом можно огрести по максимуму.

Читайте такжеДворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про Путина

Конечно, в финале выкрутят руки какому-то Васе, он возьмет дворец на себя. Но, скорее всего, это будет чувачок запуганный и невзрачный, который еще сильнее всех утвердит в мнении, что дворец - путинский.

Ну а вообще, повторюсь: зря Путин ушел в отказ. Убедить никого не сможет, а вот вопросы к его легитимности уже появились. Отказ от дворца - это типа отказа от короны. Если ты клянешься, что он не твой, то кто ты такой вообще?

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Иван Яковина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
США нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носомСША нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носом Сенсационное событие, которое украинцы пропустилиСенсационное событие, которое украинцы пропустили Четыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майдановЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов Россия переходит к белорусскому сценариюРоссия переходит к белорусскому сценарию Убийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилиемУбийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилием
Следующий материал

Последние новости

10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима
09:53
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
Реклама
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
Реклама
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:47
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
Реклама
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять