Скандал со Словакией показал, что Украина окружена хищниками

Игор Матович, премьер-министр Словакии / GettyImages

Мы живем в жестком мире, где каждое государство преследует собственные интересы. И заблуждаемся, думая, что европейцы во всем нам желают добра. Украина – конкурент им во всем, особенно в Восточной Европе.

И в первую очередь, мы – конкурент Словакии. Если вдруг в Украине улучшится экономическая ситуация и возрастет инвестиционная привлекательность, первая экономика, которая пострадает, будет словацкой. Ведь Словакия – маленькая страна, всего 5 миллионов человек. Если Украина станет успешнее, производство и все остальное начнет переходить к нам: страна больше, имеет доступ к рынкам, обладает квалифицированной рабочей силой, не такой дорогой, как в Словакии, и т.д.

Читайте такжеНе корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от СловакииВ каждой шутке есть доля шутки: Закарпатье входило в состав Чехословакии до 1939 года, причем больше в состав Словакии, а не Чехии. Именно потому у словаков витают такие мысли, как обмолвился словацкий премьер.

Словаки давно хищно посматривают на Украину. А украинцы до сих пор живут в состоянии розового пони, веря, что все хотят им добра и хотят помочь, не понимая, что в этом мире или ты кого-то ешь, или тебя. В действительности все не так: все хотят на поживиться на других.

Поэтому всё, в том числе такие слова, нужно воспринимать серьезно, такие шутки жестко пресекать и наращивать армию. Сейчас у нас единственный стержень суверенитета – армия. Мы должны строить ракеты и собственную экономику. Тогда любые поползновения и разговоры будут пресекаться.