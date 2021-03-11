УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Скандал со Словакией показал, что Украина окружена хищниками

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
11 марта 2021, 09:55

Украинцам пора отказываться от своих представлений о Европе - мы окружены странами, каждая из которых при случае с удовольствием откусит свой кусок территорий.

Игор Матович, премьер-министр Словакии
Игор Матович, премьер-министр Словакии / GettyImages

Мы живем в жестком мире, где каждое государство преследует собственные интересы. И заблуждаемся, думая, что европейцы во всем нам желают добра. Украина – конкурент им во всем, особенно в Восточной Европе.

И в первую очередь, мы – конкурент Словакии. Если вдруг в Украине улучшится экономическая ситуация и возрастет инвестиционная привлекательность, первая экономика, которая пострадает, будет словацкой. Ведь Словакия – маленькая страна, всего 5 миллионов человек. Если Украина станет успешнее, производство и все остальное начнет переходить к нам: страна больше, имеет доступ к рынкам, обладает квалифицированной рабочей силой, не такой дорогой, как в Словакии, и т.д.

Читайте такжеНе корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от СловакииВ каждой шутке есть доля шутки: Закарпатье входило в состав Чехословакии до 1939 года, причем больше в состав Словакии, а не Чехии. Именно потому у словаков витают такие мысли, как обмолвился словацкий премьер.

Словаки давно хищно посматривают на Украину. А украинцы до сих пор живут в состоянии розового пони, веря, что все хотят им добра и хотят помочь, не понимая, что в этом мире или ты кого-то ешь, или тебя. В действительности все не так: все хотят на поживиться на других.

Поэтому всё, в том числе такие слова, нужно воспринимать серьезно, такие шутки жестко пресекать и наращивать армию. Сейчас у нас единственный стержень суверенитета – армия. Мы должны строить ракеты и собственную экономику. Тогда любые поползновения и разговоры будут пресекаться.

новости Словакии Тарас Загородний новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высокиУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов ПутинаСеверный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусеКак дочь Путина зарабатывает на коронавирусе Почему украинцы всегда выбирают вороватую властьПочему украинцы всегда выбирают вороватую власть Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтингаЗеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга
Следующий материал

Последние новости

09:56
Мать убитой в Киеве полицейской рассказала неожиданные датели трагедии
09:55
Скандал со Словакией показал, что Украина окружена хищниками мнение
09:47
Солистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фото Видео
09:46
40 тыс. больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-19 Видео
09:40
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы Видео
Реклама
09:23
Резников пояснил, почему Путин не пойдет войной на Украину
09:22
Ковидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации
09:19
"Хорош врать": экс-нардеп и "слуга народа" поругались в прямом эфире Видео
08:54
Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против каналов Медведчука
08:27
Впереди двойной удар по украинской экономике и бегство капитала мнение
08:14
Саакашвили рассказал, почему Украина "государство-кидалово" Видео
08:11
В Кабмине оценили шансы того, что Путин присоединит ОРДЛО к РФ Видео
07:58
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
07:35
Резников назвал главную цель России в Украине Видео
07:18
После ухода Путина в России будет бардак и война – Тарас Загородний
07:05
Тука спрогнозировал, насколько вырастут тарифы в Украине Видео
06:55
"Хитрый план" Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущие мнение
06:35
Пожар в райбольнице на Хмельниччине: эвакуировали 16 медиков и 7 больных Видео
06:32
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить Видео
06:03
Действия США при Байдене пока идут на пользу России – Илларионов Видео
Реклама
05:33
Астролог назвал худшие дни для поездок в марте 2021 Видео
05:09
В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok Видео
04:27
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине Видео
03:52
Илларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при Байдене Видео
03:20
Медики пояснили, почему семена льна полезны Видео
02:07
Как приготовить низкокалорийные блины: совет диетолога Видео
00:52
В Госдепе раскрыли детали планов Байдена по Украине Видео
00:49
Врачи назвали простые способы, как снизить давление без лекарств Видео
00:19
Почему святой Патрик – вовсе не Патрик и как отмечать его праздник Видео
00:10
Врач рассказала, зачем пить воду с лимоном Видео
10 марта, среда
23:52
ПСЖ одолел Барселону, а Ливерпуль прошел РБ Лейпциг Фото
23:25
В США заявили о новых санкциях против Северного потока-2 Видео
22:58
Гордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 марта
22:38
Зеленский вмешался в скандал с девочкой, которую унизили на 8 марта Видео
22:31
Главврач бьет тревогу из-за ситуации в больницах Киева для СОVID-пациентов Видео
22:13
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
22:13
Ученый объяснил, в чем опасность волны COVID-19 весной Видео
22:12
Новая почта решила повысить тарифы: когда и на сколько
21:59
Языковой омбудсмен пожаловался на ВУЗ, где открыли туалет на 8 марта Видео
21:32
Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за "военного преступника" Видео
Реклама
21:10
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:49
В Черновцах врачи массово отказываются делать COVID-прививки Видео
20:46
Глава Нацкорпуса сделал скандальное заявление о пенсиях для жителей ОРДЛО
20:41
Стало известно о планах Украины по Крыму накануне Крымской платформы Видео
20:35
"Абсолютно возможно": сексперт рассказала, как достичь множественных оргазмов Видео
20:12
"Слуге народа" укололи индийскую вакцину Видео
20:11
Джилл Валентайн из Resident Evil получила большую раздеваемую фигурку Фото
20:03
У Кравчука спрогнозировали ответ России по мирному плану на Донбассе Видео
19:27
Власти Житомира грубо нарушили правила "красной" зоны карантина Видео
19:20
Врач рассказал, кому противопоказан грейпфрутовый сок Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять