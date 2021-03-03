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В Словакии в шутку "отдали" России Закарпатье в обмен на Спутник V

3 марта 2021, 18:02

Договоренности с Россией не предусматривают предательства Словакии, сказал Игорь Матович.

Игор МатовичReuters
Премьер-министр Словакии Матович пошутил о том, что в обмен на вакцину от коронавируса он отдал России "Закарпатскую Украину" / Reuters

Глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной". По его мнению, договоренности с Москвой по поставкам препарата не являются предательством, а сам он пошел на такой шаг, чтобы снизить смертность от коронавируса по стране, сказал премьер-министр в эфире Radio Expres. Видео фрагмента эфире опубликовано изданием Европейская правда.

В частности, журналист спросил премьер-министра о том, о чем он говорил с Россией в течение нескольких недель, и что пообещал Москве в обмен на получение препарата от коронавируса.

"Закарпатскую Украину", - заявил Матович. Причем на видео хорошо слышно его заявление, которое не требует перевода.

Журналист удивился такому ответу, однако Матович дал понять, что это шутка. По его словам, появилось мнение, согласно которому любые договоренности с РФ превращаются в предательство.

Также он подчеркнул, что его главной мотивацией было предоставление "людям безопасной вакцины, чтобы они не умирали".

На шутку словацкого главы правительства отреагировал народный депутат от Слуги народа Макс Бужанский. В частности, он пишет, что украинским дипломатам следует поговорить с послом Словакии. При этом политик призвал обратить внимание на восприятие территориальной целостности Украины западными соседями.

"Очень неудачная шутка словацкого премьера. Настолько неудачная, что нашему МИД наверно стоило бы сообщить об этом словацкому послу. А всем остальным , обратить внимание на то, как воспринимается наша территориальная целостность некоторыми нашими западными соседями. Всеми западными соседями, если быть точным. И вести себя взвешенней в вопросах, которые могут поставить под сомнение легитимность формирования этой самой территориальной целостности", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Справка

Закарпатская Украина

Закарпатская Украина – это территориальное образование, которое существовало в период с 1944 до 1946 года на территории освобожденного при содействии СССР от войск Германии и Венгрии Закарпатья. В период между двумя мировыми войнами Закарпатье входило в состав Чехословакии.

26 ноября 1944 года в Мукачево прошел первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, в рамках которого был принят манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Высшим органом власти избрали Народную Раду Закарпатской Украины.

29 июня 1945 года СССР и Чехословакия подписали в Москве договор о том, что Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь в Конституции Чехословакии), по желанию населения воссоединяется со своей исконной родиной – Украиной и становится частью УССР.

Политический кризис в Словакии

  • 1 марта правительство России подтвердило 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса Спутник V. Препарат не сертифицирован в Евросоюзе.
  • 3 марта политические силы За народ и Партия свободы и солидарности пригрозили выходом из коалиции из-за ситуации с закупкой вакцины от коронавируса Спутник V. Если партии покинут коалицию, то правительство Митровича утратит большинство. Страна может оказаться на грани досрочных парламентских выборов.
  • В Словакии фиксируется самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения.
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