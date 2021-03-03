Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС

Вакцина Спутник V не сертифицирована Евросоюзом / Reuters

В Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политические силы За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам, сообщает Euractiv.

Отмечается, что первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну в понедельник. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намерена начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.

В частности, глава политической силы За народ Вероника Ремишова подвергла критике факт присутствия премьер-министра Словакии Игоря Матовича на пресс-конференции по вопросам доставки российской вакцины от коронавируса.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - заявила Ремишова, отметив, что присутствие главы правительства на данном мероприятии неуместно. Также она добавила, что в связи со сложившимися обстоятельствами партии предстоит решить вопрос своего пребывания в коалиции и правительстве.Читайте такжеВакцинация от коронавируса в РФ: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос

В свою очередь, министр экономики и глава Партии свободы и солидарности Ричард Сулик также раскритиковал закупку препарата Спутник V и допустил возможность выхода из коалиции.

При условии выхода данных политических сил из коалиции, правительство Матовича лишится большинства. Такая ситуация может привести к сценарию досрочных выборов в Словакии. На данный момент в Словакии фиксируют самый высокий в мире уровень летальность от коронавирусной инфекции на душу населения.

Вакцина Спутник V – новости