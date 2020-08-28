Что означают слова Зеленского о завершении войны

Заявления о завершении войны-угроза для Зеленского как политика \ УНИАН

Недавно президент Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году.

Прежде всего, надо определиться с тем, что именно в этом случае означает "окончание войны". Для кого-то - это безоговорочная военная победа, освобождение территорий, а для кого-то - это формальные мирные договоренности. Также окончанием войны может быть заморозка конфликта, то есть прекращение открытой военной стадии со всеми вытекающими последствиями.

Заморозка конфликта – это приднестровский сценарий, когда и конфликт не урегулирован окончательно, и боевые действия не ведутся. И то, что прекращение боевых действий длится уже месяц, уже можно считать сигналом к тому, что заморозка конфликта, по крайней мере на данный момент выглядит возможной, поскольку рассчитывать на военную победу или какие-то стабильные мирные договоренности не приходится.

Читайте такжеКто закончит войну на ДонбассеИ такой сценарий - не самый плохой для Украины по сравнению с реализацией политической части Минских договоренностей.

В принципе, ставить высокие задачи - это в стиле Зеленского, но это несет в себе риски для него как для политика, потому что любые слова требуют ответственности. Ведь когда он стал президентом, казалось очень маловероятным, что возродится нормандский формат. Но, в конце концов, он этого добился и эта встреча состоялась, хоть и ее результаты были неоднозначными. Мало кто верил, что, например, могут произойти масштабные обмены пленными еще и без привлечения одиозных украинских политиков. Но, тем не менее, это произошло и удалось освободить даже заложников вроде Сенцова и ряд других известных лиц. Малореалистичным выглядело и долговременное затишье на фронте, но это тоже произошло. И очевидно, что опираясь на это все, он считает, что может ставить перед собой и перед страной такую цель. Но действительность покажет, насколько заявления и задачи Зеленского были реалистичными.

С другой стороны, он этими словами демонстрирует серьезность своих намерений. Когда Зеленского избирали президентом, вопрос мира был ключевым в его предвыборной кампании. И поэтому эти месседжи сейчас в основном направлены на украинцев, но этот посыл должны услышать и за пределами страны – главным образом, страны-гаранты Минских договоренностей.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда