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Тюльпаны и возмездие: что за праздник 8 марта

Юрий Кошмарченко

журналист

8 марта 2021, 10:02

Мужчинам повезло, что женщины хотят всего лишь равноправия, а не возмездия.

Сегодня 8 марта.

Для кого-то это праздник весны, красоты и женственности – и это нормально. Можно даже тюльпаны подарить, если никто не против.

Но еще 8 марта – это день борьбы за равенство. Потому что у нас тут вот уже весомый кусок 21-го века прошел, а равенства все нет. Женщины все еще зарабатывают меньше, чем мужчины на тех же должностях. Домашнее насилие все так же трактуют в формате "ну, дело семейное, разберутся". А сексистские шуточки и полуголая девушка в рекламе шлакоблоков – это до сих пор норма.

Несколько лет назад я то ли придумал сам, то ли где-то подслушал фразу, которая мне очень нравится: "Мужчинам повезло, что женщины хотят всего лишь равноправия, а не возмездия".

Читайте также8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинонТысячелетиями женщины были практически отрезаны от возможности учиться, заниматься наукой, искусством, политикой, да чем угодно – кроме того, чтобы стоять у плиты, рожать, как конвейер и помалкивать. Мне кажется, это просто не очень логично: выстраивать правила так, что половина человечества практически обречена быть на вторых ролях.

Постепенно это меняется. И будет меняться дальше. Потому что любой человек на свете имеет право сам выбрать путь. Без того, чтобы общество пыталось программировать, кто и чем должен заниматься.

8 марта Юрий Кошмарченко
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