Украина для США - это руки, которыми загребают жар

Украина для США - всего лишь буферная зона

Украина для США – это инструмент давления на Россию. Помните поговорку "загребать жар чужими руками"? Так вот Украина – это те "руки, которыми загребают жар".

Прямого боевого столкновения НАТО и России Альянс допустить не может, поскольку это будет блицкриг в его пользу. И, таким образом, исчезнет образ врага для Запада.

Европа это уже проходила в начале 90-х годов: когда развалился Советский Союз. Герхардт Шредер одним из первых вопросов поставил "Yankee go home", то есть всё, НАТО больше не нужен, угрозы больше нет, а потому достаточно объединенных сил безопасности Европы. Однако именно эти заявления привели к тому, что Билл Клинтон развязал войну в Югославии, влез туда войсками НАТО, вытеснил ООН, и на следующих выборах Шредер лишился кресла канцлера Германии.

Читайте такжеУкраина под рукой у США выгодна любому американскому президентуПотому образ России как врага, которому противостоит НАТО, должен сохраняться. А так как прямого контакта Альянса и РФ быть не должно, в нашем лице нашли государство, которое реально воюет с Россией. НАТО этим примером пугает Европу: "Видите, что творится в Украине? Там война. А за безопасность нужно платить, потому, пожалуйста, 2% ВВП – на стол".

Российской Федерации говорят другое: "Хотите экспансию в Европу? Сначала разберитесь с Украиной. Когда пройдете эту тысячу километров от восточной до западной границы Украины, условно говоря, от Харькова до Львова, тогда мы с вами поговорим".

При этом, в США прекрасно понимают, что Россия на сегодняшний день не в состоянии вести длительную военную кампанию, особенно в больших масштабах. Контингент высадить она может, а вот больше – вряд ли. Яркий тому пример - Сирия и Ливия.

Потому наша роль неизменна – быть буферной зоной, страной, которая реально сдерживает военную агрессию Российской Федерации.