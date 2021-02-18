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Власть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине

Алексей Давиденко

Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

18 февраля 2021, 10:33

Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине привыкли все на свете покупать на "откатах". Но вакцину через офшор закупить не вышло.

вакцина,вакцинация
Вакцинация в Украине - это настоящая спецоперация / Reuters

Рассуждать о том, был ли шанс у Украины начать вакцинацию от СOVID-19 вовремя нет смысла, потому что четкого ответа на главный вопрос – когда начнется основная вакцинация пожилых людей – никто из чиновников не дает до сих пор.

Единственное, что слышно – что эти люди попадают в третью волну вакцинации. Но никто не знает, когда она реально начнется, хотя во всем мире наиболее подвержены смерти именно люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Военнослужащие зоны ООС и медработники – тоже безусловно важные, но, в сравнении со старшими людьми, малочисленные группы. Пока у нас думают, абсолютное большинство даже малоразвитых стран, не говоря о ЕС и США, уже вакцинируется.

Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на "откатах", что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это "забили". Как раз поэтому процесс подготовки и закупки вакцин шел вяло, в режиме "МИД провел переговоры". Чего уж говорить, если даже первые сообщения о телефонном разговоре президента с главой Pfizer появились только неделю назад. И это при том, что уже полгода как известно о создании ими вакцины, вакцинация которой по всему миру идет с конца января.

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В Украине, поскольку вакцины нет, даты старта вакцинации все время переносят. Тем более, что власти уже столько раз обжигались на датах и их столько раз ловили за язык, что они теперь они просто боятся их называть.

Кроме того, я практически убежден – раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет.

Наверное, есть протокол о намерениях, может даже есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину. Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали.

Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз "Пфайзера", ограниченное количество "АстраЗенеки" и условный миллион доз китайской вакцины. То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос – "Почему ему, а не мне?".

Вакцинация в Украине – настоящая спецоперация. Например, в том же Советском Союзе проводилась диспансеризация, благодаря которой власти понимали, чем болеет нация. А у нас за все время независимости в принципе не проводили никаких тотальных мероприятий, кроме выборов. И это, с учетом объемов поставок вакцин, открывает большое поле для манипуляций власти народом.

Алексей Давиденко, бизнесмен медицинского рынка, политик, специально для Главреда

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