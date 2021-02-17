В Слуге народа предупредили Степанова об отставке из-за COVID-вакцинации

Народный депутат от СН Даниил Гетманцев раскритиковал министра здравоохранения за раздачу публичных обещаний, которые так и остаются не воплощенными в жизнь.
В Украине может лишиться своей должности руководитель Минздрава Максим Степанов ‒ в случае, если не сможет решить проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса COVID-19. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил в ответ на вопрос журналиста народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.
Народный избранник раскритиковал Степанова за раздачу публичных обещаний, которые в дальнейшем так и остаются не воплощенными в жизнь. В первую очередь Гетманцев вменяет министру проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса.
При этом нардеп убежден, что запланированному на 15 февраля 2021 года старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор.
"Ну снимем министра, если не начнется [вакцинация до конца нынешней недели ‒ Главред]. Поменяем на того человека, который будет своевременно выполнять все то, что он на себя брал, как собственные обязательства", — подчеркнул Гетманцев.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovacо поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тысяч 316 доз по цене 504 гривні за дозу.
- 10 февраля стало известно, что НАБУ открыло дело и расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин. Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
- 14 февраля Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцин. Он утвеждает, что такие скандалы плохо влияют на международный имидж Украины.