В Слуге народа предупредили Степанова об отставке из-за COVID-вакцинации

Даниил Гетманцев / УНИАН

В Украине может лишиться своей должности руководитель Минздрава Максим Степанов ‒ в случае, если не сможет решить проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса COVID-19. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил в ответ на вопрос журналиста народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.

Народный избранник раскритиковал Степанова за раздачу публичных обещаний, которые в дальнейшем так и остаются не воплощенными в жизнь. В первую очередь Гетманцев вменяет министру проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса.

При этом нардеп убежден, что запланированному на 15 февраля 2021 года старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор.

"Ну снимем министра, если не начнется [вакцинация до конца нынешней недели ‒ Главред]. Поменяем на того человека, который будет своевременно выполнять все то, что он на себя брал, как собственные обязательства", — подчеркнул Гетманцев.

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