Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцин

Степанов назвал новую дату вакцинации в Украине / Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанеев жестко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки вакцин от COVID -19.

"С таким абсурдом я давно не сталкивался. В НАБУ написали заявление относительно заведения дела якобы из-за завышения цены на вакцину. Министерство не имеет полномочий вмешиваться в формирование цены. Я, как министр, заинтересован чтобы НАБУ быстро провели эти расследования. Мы предоставим все документы, которые необходимы", - говорит Степанов.

Степанов добавил, что такие скандалы плохо влияют на имидж Украины.

"Эти громкие заявления, которые превращаются в "пшик" и хайп, три дня похайпували, но потом все заканчивается, а на имидж Украины уже повлияло", - говорит Степанов.

Степанов также рассказал, что вакцина от коронавируса будет позже объявленной даты.

"Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставки вакцин - это COVAX - Pfizer, и Astra Zeneka, согласно контраку. Вакцина немножко задержится. Примерно 16-17 февраля мы ожидаем вакцину в Украине", - сказал Степанов, передает телеканал Интер.

Степанов добавил, что все формальности Украина выполнила, но сейчас идет процесс отгрузки вакцины для Украины.

Также министр заверил, что все вакцины которые будет получать Украина, они будут исключительно зарегистрированы в Украине.

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