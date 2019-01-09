Экс-глава МИД Украины раскритиковал Порошенко за пугания Россией

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Тактика обострения отношений с РФ является предвыборным пиаром президента Петра Порошенко.

Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne.

"Президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать", - сказал Грищенко.

Экс-министр считает, что такая тактика противоречит запрос украинцев на поиск мирного урегулирования.

Он предупредил, что возможно "множество непредвиденных сценариев", которые могут привести к "жесткому обострению ситуации с использованием масштабных военных операций".

Напомним, в конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.