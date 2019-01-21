Экс-замглавы СБУ назвал единственный способ России влиять на будущее Украины

Виктор Ягун прокомментировал ситуацию на Донбассе / informator.su

В Украине после выборов лица, принимавшие участие в боевых действиях, не позволят курса на кардинальные изменения в стране, заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Например, немедленный визит нового президента в Москву, переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР или привлечение таких, как Медведчук, к высшим политическим должностям, может обойтись слишком дорого", - заявил он в интервью Апострофу.

Комментируя ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, он подчеркнул, что пророссийски настроенное население фактически оказалось отрезано от возможности влиять на украинскую политику.

"Россия понимает, что этот фактор значительно уменьшил ее влияние на украинскую политику. И если с Крымом понятна ситуация, то по ОРДЛО они понимают - это территория должна не просто войти в состав Украины, но и оказывать значительное влияние на украинскую политику. Это, собственно, единственная возможность вернуть голоса для пророссийских политиков в Украине, увеличить количество пророссийского избирательного электората и, таким образом, влиять на будущее Украины", - добавил Ягун.

Напомним, ранее во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман прокомментировал перспективы разрешения конфликта между Россией и Украиной.