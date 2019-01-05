Паршивый алкоголь и пьяные "разборняки": офицер ВСУ рассказал о новогодних потерях террористов "ЛДНР"

Война на Донбассе. Иллюстративное фото / Минобороны Украины

Новогодние праздники во временно оккупированных районах Донбасса привели к смерти и на больничные койки десятки боевиков из группировок "Л/ДНР".

Соответствующее сообщение опубликовал офицер ВСУ Александр (позывной - "Гром") на собственной странице в социальной Facebook.

По его данным, в первые дни января в медицинских учреждениях Донецка и Горловки, Луганска и Алчевска оказались десятки боевиков. Все они попадали туда из-за неумеренного употребления суррогатных спиртных напитков и некачественных российских продуктов.

"Кроме отравлений имеют место ежедневные пьяные конфликты боевиков между собой с применением холодного, огнестрельного оружия и гранат. Все эти случаи можно найти в открытом доступе в социальных сетях", – подытожил офицер ВСУ.

Напомним, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") показал видео уничтожения позиции боевиков.