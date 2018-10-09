"ОСы ужалили колорадов": офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков

9 октября 2018, 07:44

Украинские воины ответили на провокацию террористов, отметил "Штирлиц".

Офицер ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении воины ООС уничтожили позицию боевиков
На Авдеевском направлении воины ООС уничтожили позицию боевиков, сообщил офицер ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

На Донбассе в районе операции Объединенных сил на Авдеевском направлении украинские воины ответным огнем уничтожили временную огневую позицию боевиков (ВОП).

"Колорады" разгневали ОС и были "ужалены", написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Все знают, что никогда не нужно провоцировать ОСинырой, но колорадские жуки, как всегда. Итак, разгневанные ОСы решили на Авдеевском направлении ВОПу противника сделать шмаки-бум", — отметил автор.

Также офицер на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором запечатлен удар воинов ООС по позиции противника.

Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.

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Донбасс боевики офицер ВСУ позиция ООС
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