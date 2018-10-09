"ОСы ужалили колорадов": офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков

На Авдеевском направлении воины ООС уничтожили позицию боевиков, сообщил офицер ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

На Донбассе в районе операции Объединенных сил на Авдеевском направлении украинские воины ответным огнем уничтожили временную огневую позицию боевиков (ВОП).

"Колорады" разгневали ОС и были "ужалены", написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Все знают, что никогда не нужно провоцировать ОСинырой, но колорадские жуки, как всегда. Итак, разгневанные ОСы решили на Авдеевском направлении ВОПу противника сделать шмаки-бум", — отметил автор.

Также офицер на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором запечатлен удар воинов ООС по позиции противника.

Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.