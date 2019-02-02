В Минобороны раскрыли, сколько "Искандеров" РФ разместила в сотнях километров от Украины

Россия разместила в сотнях километров от Украины 12 "Искандеров", сообщили в Минобороны / Скриншот видео с youtube.com

В Российской Федерации в районе города Краснодар (250 км от границы с Украиной) находятся 12 ракетных комплексов "Искандер-М".

В районе Краснодара развернута ракетная бригада, сообщил УНИАН начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай, отвечая на запрос.

"…по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар… развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)", — отметил Чернобай.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак говорил, что Южный округ РФ имеет бригаду с "Искандерами", которая расположена в районе Краснодара, и россияне перебросили дивизион на границу с Украиной — на расстояние 50 км.

Справка. "Искандер" — это российское ракетное вооружение семейства оперативно-тактических ракетных комплексов. Основным назначением "Искандеров" является уничтожение систем противовоздушной обороны и противоракетной обороны противника, а также объектов, прикрываемых ими, на расстоянии до 500 км.