Кравчук рассказал, как во главе Компартии "боролся с системой"

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в годы обучения в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС был шокирован архивами времен Голодомора и неопубликованными трудами Владимира Ленина.

Однако истинная правда о советской системе не помешала ему строить успешную карьеру партийного функционера.

"Во-первых, я понимал, что если публично выступлю с заявлением, то меня не просто уволят, а отправят в ссылку, где умирают миллионы людей. Ну и вот, отправили в ссылку Кравчука, и что - что‑то поменялось? Поэтому я сделал вывод, что буду бороться в середине системы", - заявил он в интервью Новому времени.

По словам Кравчук, уже в начале перестройки понимал, что этот эксперимент может закончиться обретением Украиной независимости.

"Я к тому времени был достаточно подготовленным и информированным, раньше ведь, как сейчас, в политику людей с улицы не брали. Я понимал, к чему все идет, и когда настал час моего хода в Беловежской Пуще, я его сделал", - добавил он.

Отметим, что Кравчук являлся кандидатом в члены Политбюро, членом Политбюро ЦК КПУ, вторым секретарем ЦК КПУ, депутатом Верховного Совета УССР, членом ЦК КПСС, главой Верховного Совета УССР.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, кого поддержит на выборах.