Кравчук счел Донбасс "другой страной"

Леонид Кравчук / Главред

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - "ЛДНР" - уже не будут такими, как до 2014 года.

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу ZIK.

"Там (на Донбассе) другая страна (...) Надо думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы", - сказал Кравчук, размышляя о том, на какие уступки могли бы пойти украинские власти в отношении Донбасса.

Он отметил, что независимо от того, какой будет новая власть в Украине, "Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде".

Ранее другой экс-президент Украины - Виктор Ющенко - высказал мнение, что украинцы являются "растрепанной" и "разносортной" нацией, поскольку Украина долгое время не имела государственности.

"Одна (украинцев) в Москву хочет, вторая - в Брюссель. Третья - на украинском языке (говорит), четвертая - на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая - кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере", - сказал Ющенко.