Вторая Чечня: политолог объяснил многоходовку Путина по "превращению" "граждан ЛДНР" в россиян

УНИАН

Раздача российских паспортов жителям Донбасса, уже имеющим так называемый паспорт "ЛДНР" преследует сразу несколько целей, однако главной является "поправить" ситуацию на выборах, используя 3 млн голосов жителей самопровозглашенных "республик".

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в чате на Главреде.

Нет, сделать "ДНР" и "ЛНР" частью себя Россия не готова. А вот признать паспорта - очень может быть, потому что это российской власти это будет выгодно. С одной стороны, признав паспорта, облегчится пограничный режим, потому что иначе возникают различные юридические сложности, ведь жители "ЛДНР" - это, с одной стороны, граждане Украины, а с другой - граждане России. При этом далеко не все в "ЛДНР" и захотят проститься с украинским паспортом. Кроме того, это будет означать, что с Донбасса будут приезжать очень специфические люди на территорию России - люди, у которых за плечами пятилетний опыт войны и которые принесут в Россию довольно бандитские технологии. А нам тут и своих бандитов хватает", - говорит Орешкин.

Читайте такжеВ России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного ДонбассаПо словам эксперта, если появится такой "гибридный" правовой статус, когда есть и паспорт "ЛДНР", и российский, им могут позволить голосовать на выборах в РФ.

"Поскольку на этих территориях не будет никаких независимых наблюдателей, это будет вторая Чечня, где всегда на выборах у нас явка больше 90 процентов и 90 процентов голосуют за Путина. И никто никогда не узнает, как на самом деле там проголосовали люди. Точно так же, как никто и никогда не узнает, как в действительности люди проголосовали на "референдуме" в Крыму или на "референдумах" в "ДНР" и "ДНР". Так что это - отличный резервуар для поддержки "Единой России" и для голосования за Путина. Три миллиона голосов - это существенно", - отмечает политолог, напоминая, что на последних выборах в Госдуму РФ "Единая Россия" набрала 28,5 млн голосов.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"Орешкин убежден, что интегрировать этих людей в состав РФ нельзя по причине нехватки рабочих мест для них.

"Получив российские паспорта, они сразу приедут на территорию России, а у нас экономическая депрессия, растет безработица, так что их здесь принять не смогут. Если бы в России был экономический рост, как десять лет назад, тогда люди с Донбасса приезжали бы сюда зарабатывать. А сейчас здесь особенно не заработаешь. Кроме того, упал рубль. То есть заработанные рубли в два раза подешевели относительно доллара. Так что особенно большой радости от того, что сюда приедут люди из "ЛДНР" и никто не испытывает. Думаю, что никаких радикальных перемен не произойдет", - заключил Орешкин.

Накануне социологическая компания Seetarget провела опрос, результаты которого показали, что более 50 процентов граждан Украины хотят наступления мира на Донбассе даже ценой отказа от этих территорий.