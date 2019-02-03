Вторая Чечня: политолог объяснил многоходовку Путина по "превращению" "граждан ЛДНР" в россиян

Сделать "ДНР" и "ЛНР" частью себя Россия не готова сразу по нескольким причинам, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.
Раздача российских паспортов жителям Донбасса, уже имеющим так называемый паспорт "ЛДНР" преследует сразу несколько целей, однако главной является "поправить" ситуацию на выборах, используя 3 млн голосов жителей самопровозглашенных "республик".
Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в чате на Главреде.
Нет, сделать "ДНР" и "ЛНР" частью себя Россия не готова. А вот признать паспорта - очень может быть, потому что это российской власти это будет выгодно. С одной стороны, признав паспорта, облегчится пограничный режим, потому что иначе возникают различные юридические сложности, ведь жители "ЛДНР" - это, с одной стороны, граждане Украины, а с другой - граждане России. При этом далеко не все в "ЛДНР" и захотят проститься с украинским паспортом. Кроме того, это будет означать, что с Донбасса будут приезжать очень специфические люди на территорию России - люди, у которых за плечами пятилетний опыт войны и которые принесут в Россию довольно бандитские технологии. А нам тут и своих бандитов хватает", - говорит Орешкин.
Читайте такжеВ России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного ДонбассаПо словам эксперта, если появится такой "гибридный" правовой статус, когда есть и паспорт "ЛДНР", и российский, им могут позволить голосовать на выборах в РФ.
"Поскольку на этих территориях не будет никаких независимых наблюдателей, это будет вторая Чечня, где всегда на выборах у нас явка больше 90 процентов и 90 процентов голосуют за Путина. И никто никогда не узнает, как на самом деле там проголосовали люди. Точно так же, как никто и никогда не узнает, как в действительности люди проголосовали на "референдуме" в Крыму или на "референдумах" в "ДНР" и "ДНР". Так что это - отличный резервуар для поддержки "Единой России" и для голосования за Путина. Три миллиона голосов - это существенно", - отмечает политолог, напоминая, что на последних выборах в Госдуму РФ "Единая Россия" набрала 28,5 млн голосов.
Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"Орешкин убежден, что интегрировать этих людей в состав РФ нельзя по причине нехватки рабочих мест для них.
"Получив российские паспорта, они сразу приедут на территорию России, а у нас экономическая депрессия, растет безработица, так что их здесь принять не смогут. Если бы в России был экономический рост, как десять лет назад, тогда люди с Донбасса приезжали бы сюда зарабатывать. А сейчас здесь особенно не заработаешь. Кроме того, упал рубль. То есть заработанные рубли в два раза подешевели относительно доллара. Так что особенно большой радости от того, что сюда приедут люди из "ЛДНР" и никто не испытывает. Думаю, что никаких радикальных перемен не произойдет", - заключил Орешкин.
Накануне социологическая компания Seetarget провела опрос, результаты которого показали, что более 50 процентов граждан Украины хотят наступления мира на Донбассе даже ценой отказа от этих территорий.