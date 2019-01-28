Больше половины украинцев выразили готовность отказаться от Донбасса

28 января 2019, 19:59

Четверть респондентов поддержали продолжение ООС до тех пор, пока Украина не вернет контроль над своими территориями.

Крым, Донбасс, война

Более 50 процентов граждан Украины хотят наступления мира на Донбассе даже ценой отказа от этих территорий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Seetarget, передает Интерфакс-Украина.

"Более чем половина населения Украины, почти 60 процентов (59,2 процента) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий", - приводит агентство слова директора компании Алексея Боровского.

Отмечается, что 24,1 процента респондентов поддержали продолжение ООС на Донбассе до тех пор, пока Украина не вернет контроль над своими территориями.

Опрос проводился 17-23 декабря 2018 года, в нем приняли участие 2010 человек старше 18 лет. Ошибка выборки составляет 2,3 процента.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Новый план, который должен сменить Минские соглашения, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.

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Донбасс Украина опрос украинцы
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